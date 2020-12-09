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futebol

Marcos Rocha retorna em reapresentação do Palmeiras na Academia de Futebol

Delegação alviverde retornou do Paraguai nesta madrugada e reservas foram a campo para treinar já na manhã desta quarta-feira (9)
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Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 14:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2020 às 14:32
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira (9), na Academia de Futebol, após empatar por 1 a 1 com o Libertad, em Assunção, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores 2020. Sem tempo para descansar, os auxiliares de Abel Ferreira foram com os reservas para o gramado, visando iniciar a preparação para o duelo diante do Bahia.
A grande novidade da atividade foi o retorno de Marcos Rocha, que desfalcou o clube nos últimos compromissos por causa da Covid-19. Recuperado do vírus, o lateral-direito deve ficar à disposição da comissão técnica para enfrentar o Tricolor de Aço, no sábado (12), no Allianz Parque.
>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO 2020
Gabriel Silva, Lucas Lima, Willian, Breno Lopes e Emerson Santos, que entraram na segunda etapa do empate no Defensores Del Chaco, foram para o gramado do CT alviverde junto dos demais reservas.
O Palmeiras treina nesta quinta-feira (10), a partir das 16h (horário de Brasília), para o penúltimo exercício antes do duelo diante do Bahia. Ainda afastado por conta do coronavírus, Abel Ferreira pode retornar ao clube apenas no domingo (13), quando completa 10 dias de isolamento social.

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