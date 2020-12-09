Marcos Rocha retorna em reapresentação do Palmeiras na Academia de Futebol

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira (9), na Academia de Futebol, após empatar por 1 a 1 com o Libertad, em Assunção, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores 2020. Sem tempo para descansar, os auxiliares de Abel Ferreira foram com os reservas para o gramado, visando iniciar a preparação para o duelo diante do Bahia.
A grande novidade da atividade foi o retorno de Marcos Rocha, que desfalcou o clube nos últimos compromissos por causa da Covid-19. Recuperado do vírus, o lateral-direito deve ficar à disposição da comissão técnica para enfrentar o Tricolor de Aço, no sábado (12), no Allianz Parque.
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Gabriel Silva, Lucas Lima, Willian, Breno Lopes e Emerson Santos, que entraram na segunda etapa do empate no Defensores Del Chaco, foram para o gramado do CT alviverde junto dos demais reservas.
O Palmeiras treina nesta quinta-feira (10), a partir das 16h (horário de Brasília), para o penúltimo exercício antes do duelo diante do Bahia. Ainda afastado por conta do coronavírus, Abel Ferreira pode retornar ao clube apenas no domingo (13), quando completa 10 dias de isolamento social.