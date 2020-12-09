Marcos Rocha retorna em reapresentação do Palmeiras na Academia de Futebol

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira (9), na Academia de Futebol, após empatar por 1 a 1 com o Libertad, em Assunção, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Libertadores 2020. Sem tempo para descansar, os auxiliares de Abel Ferreira foram com os reservas para o gramado, visando iniciar a preparação para o duelo diante do Bahia.

A grande novidade da atividade foi o retorno de Marcos Rocha, que desfalcou o clube nos últimos compromissos por causa da Covid-19. Recuperado do vírus, o lateral-direito deve ficar à disposição da comissão técnica para enfrentar o Tricolor de Aço, no sábado (12), no Allianz Parque.

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Gabriel Silva, Lucas Lima, Willian, Breno Lopes e Emerson Santos, que entraram na segunda etapa do empate no Defensores Del Chaco, foram para o gramado do CT alviverde junto dos demais reservas.