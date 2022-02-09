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futebol

Marcos Rocha garante fazer 'possível e impossível' para Palmeiras vencer Mundial

Pela primeira vez na decisão da competição, lateral diz que grupo vai estudar duelo entre Al Hilal e Chelsea nesta tarde para estudar possível adversário...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 12:24

LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2022 às 12:24
O Palmeiras voltou aos trabalhos na manhã desta quarta-feira (9), após vencer o Al Ahly por 2 a 0 nas semifinais do Mundial de Clubes. Por enquanto, apenas Weverton trabalhou, enquanto o restante dos titulares ficou no hotel. Mas não estarão de folga. O principal compromisso do Verdão será às 13h30 (de Brasília), quando todo mundo irá assistir o confronto entre Al Hilal, da Arábia Saudita, e Chelsea, da Inglaterra, que decidirá o adversário na final, sábado (12), no mesmo horário.
Titular da lateral direita, Marcos Rocha comentou sobre a expectativa para conhecer o próximo compromisso do Verdão, o último para chegar ao inédito título. E para o camisa 2, é hora de fazer 'o possível e impossível'.
- À tarde vamos acompanhar qual será nosso adversário, ver o jogo e discutir entre nós a melhor forma de defender e atacar. Sabemos que será um jogo muito difícil, muito equilibrado, mas o Palmeiras está preparado para fazer um grande jogo, o possível e o impossível para conseguir mais uma vitória e quem sabe ser campeão mundial mais uma vez.
Sobre o vestiário alviverde, Rocha disse que o sentimento é de satisfação pelo bom jogo desempenhado, que garantiu não só o Verdão, mas o próprio atleta pela primeira vez na final da competição continental.
- O ambiente está muito bom, tranquilo. Ontem sabíamos o que precisava ser feito dentro de campo, tudo muito bem elaborado pelo Abel, pela direção que montou uma estrutura fantástica. Tivemos tempo para nos adaptar ao clima, ao gramado, à bola que é diferente. Ontem isso foi nítido, nossa equipe estava madura, ciente do que tinha de fazer em campo.
Crédito: MarcosRocha(decoletedurantetreinodoVerdãoemAbiDhabi(Foto:FabioMenotti/Palmeiras)

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