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Marcos Paulo faz postagem de despedida do Fluminense em seu último dia de contrato

Jogador exaltou o clube, comentou evolução em Xerém e fala em conquistar o mundo
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LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 14:29

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 14:29

Crédito: Marcos Paulo representou o Fluminense durante 10 anos (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
No último dia de contrato vigente com o Fluminense, o atacante Marcos Paulo usou as redes sociais para se despedir do clube. Após dez anos de vínculo com o Tricolor, o Moleque de Xerém embarcou para a Espanha no último dia 15 para se apresentar ao Atlético de Madrid, sua nova casa. Na postagem, relembrou a sua trajetória e agradeceu a instituição que o tornou profissional. O jogador também projetou o futuro e falou em conquistar o mundo.
"Cheguei neste clube com 10 anos de idade. Era uma criança cheia de sonhos e planos. Pouco a pouco fui conquistando os meus objetivos com muita dedicação e ajuda de todos os profissionais, que de alguma forma me fizeram evoluir.Em 30.01.2019 fiz a minha estreia no time profissional e no Maracanã. A partir desta data, honrei até o meu último dia as cores verde, branca e grená. Vivi momentos gloriosos e momentos difíceis, mas agradeço a Deus tudo o que passei.Foram 10 anos que jamais vão sair do meu pensamento.Hoje, esse ciclo se encerra. Agradeço a Deus, à minha família, ao meu staff, a todos os membros das comissões e aos meus companheiros de clube. Entrei uma criança e saio sendo mais um moleque de Xerém. Saio com a certeza do dever cumprido e com ainda mais sonhos. Serei mais um moleque de Xerém a ganhar o mundo. E se estou tendo esta oportunidade é graças ao Fluminense. Saudações Tricolores ???"Últimos dias em Laranjeiras
Mesmo com contrato até 30 de junho, Marcos Paulo sequer vinha treinando no Fluminense. Ele iniciou a preparação com o time alternativo para a temporada e chegou a ser testado como titular, mas não foi relacionado para as partidas. O Flu tentou negociar uma taxa de vitrine com o Atlético de Madrid para dar minutos ao jovem, mas não houve acordo.
> Confira os duelos das quartas de final da Eurocopa
Com a volta do grupo principal ao CT Carlos Castilho, o atacante de 20 anos foi afastado e passou a treinar com o elenco sub-23. A última partida do jogador, criado em Xerém, foi na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo em dia 24 de janeiro, quando entrou nos minutos finais do clássico em São Januário. Ele chegou a ficar no banco na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, em 3 de fevereiro, mas não jogou.
Ele deixa o Fluminense de graça após recusar a proposta de renovação e assinar com o clube espanhol. Integrante da "Geração de Ouro" do Flu em 2018, Marcos Paulo viveu o auge no Sub-17, ao lado de João Pedro, Calegari, Luan Freitas, André, Martinelli, Wallace, Luiz Henrique, entre outros. O atacante assinou o primeiro contrato profissional em julho de 2018, válido por dois anos. Com o assédio de clubes do exterior, o Fluminense aumentou o contrato para três anos, além de dar um reajuste salarial. Ou seja, até junho de 2021. Três anos é o máximo de tempo permitido pela Fifa para jogadores entre 16 e 18 anos.
O jogador chegou a receber propostas de clubes europeus, mas o clube preferiu negociar João Pedro na época, entendendo que Marcos Paulo poderia render valores mais altos. Quando completou 18 anos, em fevereiro de 2019, o jovem foi para os profissionais, mas a direção não conversou por uma renovação naquele momento. A primeira proposta foi em junho de 2020, por Mário Bittencourt, mas as conversas não tiveram sucesso. Desde que subiu, Marcos Paulo soma 79 jogos e 14 gols com a camisa tricolor. Ele foi o vice-líder em assistências na temporada passada.

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