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futebol

Marcos Leonardo vibra com fase artilheira e dedica gol para a mãe

Camisa 9 marcou o segundo gol do Santos na goleada por 4 a 1 sobre o Cuiabá, e se emocionou ao homenagear a mãe, que esteve na Vila Belmiro neste domingo...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 20:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 20:29
O atacante Marcos Leonardo vive grande fase no time do Santos. Ele voltou a marcar na vitória do Santos contra o Cuiabá, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.Na temporada, o Menino da Vila é o artilheiro do time, com sete gols. Ele ainda deu duas assistências, e teve nove participações diretas em gols.Após o triunfo, o jogador falou sobre o bom momento que vive no Alvinegro e aproveitou para deixar o recado no Dia das Mães.
"Fico feliz pelo momento em que estou vivendo, sendo o camisa 9 do Santos. É um sonho meu, do meu pai, da minha família toda para que eu conseguisse chegar nesse dia. E nesse dia tão especial para minha mãe, uma guerreira. Um feliz dia das mães para todas as mães do Brasil, em especial para a minha mãe", disse ao Premiere.
Crédito: MarcosLeonardoabraçaLéoBaptistãoapósmarcarseugol(FOTO:Divulgação/SantosFC

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