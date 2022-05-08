Marcos Leonardo vibra com fase artilheira e dedica gol para a mãe

O atacante Marcos Leonardo vive grande fase no time do Santos. Ele voltou a marcar na vitória do Santos contra o Cuiabá, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.Na temporada, o Menino da Vila é o artilheiro do time, com sete gols. Ele ainda deu duas assistências, e teve nove participações diretas em gols.Após o triunfo, o jogador falou sobre o bom momento que vive no Alvinegro e aproveitou para deixar o recado no Dia das Mães.