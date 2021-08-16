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futebol

Marcos Guilherme vai desfalcar o Santos contra o Internacional

Jogador tinha cláusula no contrato de empréstimo que o impedia de atuar contra o time gaúcho e recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Fortaleza...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 11:09

LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 11:09
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Marcos Guilherme vai desfalcar o Santos na partida do próximo domingo contra o Internacional, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo diante o Fortaleza na última rodada e vai cumprir suspensão automática.Pendurado, o jogador recebeu o cartão por atrasar o reinício do jogo nos acréscimos. Ele aproveitou para zerar os cartões, já que não poderia atuar contra a equipe gaúcha por uma cláusula no contrato, uma vez que ele pertence ao Inter e está no Peixe por empréstimo.
O cartão deste domingo, inclusive, gerou uma pequena confusão. A transmissão do jogo e a conta oficial do Alvinegro no Twitter apontou para o goleiro João Paulo, que também estava pendurado e seria desfalque contra o Internacional, mas a súmula da partida confirmou o cartão amarelo para o atacante. Portanto, João Paulo estará a disposição, mas ainda segue pendurado no Brasileiro.Aos 25 anos, Marcos Guilherme tem contrato por empréstimo com o Santos até 30 de junho de 2022. O jogador conquistou espaço na equipe titular de Fernando Diniz com a lesão de Lucas Braga e virou titular absoluto. Ele já soma 23 partidas com a camisa do Peixe e cinco gols marcados.

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