Marcos Guilherme aparece no BID e fica à disposição para estreia do Santos

O meia-atacante Marcos Guilherme apareceu no BID na tarde desta sexta-feira e ficará à disposição do técnico Fernando Diniz para o duelo contra o Bahia. O Santos anunciou a contratação do jogador ainda na noite desta quinta. Ele chega por empréstimo junto ao Internacional até 30 de junho de 2022 e tem como característica a velocidade.Opção no banco, Marcos Guilherme viajou para Salvador junto ao elenco e quer fazer sua estreia pelo Peixe. O meia-atacante do Santos, contando a temporada passada no Internacional, fez 42 jogos, 2 gols feitos, 4 assistências e 32 passes decisivos. Aos 25 anos, Marcos Guilherme tem passagens também por Al-Wehda, da Arábia Saudita, São Paulo, Dinamo Zagreb, da Croácia, e Athletico.O Santos enfrenta o Bahia no sábado, às 20 horas, no Estádio Pituaçu, em Salvador, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Moraes que também é o novo reforço santista viajou com a equipe e espera sua regularização.