Marcos Felipe treina e Yago Felipe ainda é dúvida no Fluminense; veja a situação dos lesionados

Poupado dos últimos treinos do Fluminense por dores no joelho direito, o goleiro Marcos Felipe retornou às atividades nesta quinta-feira, no CT Carlos Castilho. Assim, caso não volte a sentir o local, ele deverá se manter como titular na partida deste sábado, às 21h, contra o Sport, no Maracanã. O confronto será válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem ainda é dúvida é o volante Yago Felipe, como noticiado inicialmente pelo "ge". Desfalque diante do Ceará por dores na coxa esquerda, o jogador treinou meio período nos últimos dois dias e ainda aguarda a atividade desta sexta para saber se pode ao menos ir para o banco de reservas. Já Gabriel Teixeira, se recuperando de uma lesão na coxa, ainda não deve retornar.