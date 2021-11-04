Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcos Felipe treina e Yago Felipe ainda é dúvida no Fluminense; veja a situação dos lesionados
futebol

Marcos Felipe treina e Yago Felipe ainda é dúvida no Fluminense; veja a situação dos lesionados

Gabriel Teixeira ainda não deve ser opção para Marcão na partida deste sábado; Ganso vem participando de atividades com o grupo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2021 às 14:56

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 14:56

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Poupado dos últimos treinos do Fluminense por dores no joelho direito, o goleiro Marcos Felipe retornou às atividades nesta quinta-feira, no CT Carlos Castilho. Assim, caso não volte a sentir o local, ele deverá se manter como titular na partida deste sábado, às 21h, contra o Sport, no Maracanã. O confronto será válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem ainda é dúvida é o volante Yago Felipe, como noticiado inicialmente pelo "ge". Desfalque diante do Ceará por dores na coxa esquerda, o jogador treinou meio período nos últimos dois dias e ainda aguarda a atividade desta sexta para saber se pode ao menos ir para o banco de reservas. Já Gabriel Teixeira, se recuperando de uma lesão na coxa, ainda não deve retornar.
Veja a tabela do Brasileirão
Vale lembrar que o técnico Marcão terá para este jogo novamente o atacante John Kennedy e o volante Nonato, que cumpriram suspensão. O Flu ainda realiza mais uma atividade para definir a equipe titular da partida.Quem também tem aparecido no campo é o meia Paulo Henrique Ganso. Ele vem participando de algumas atividades, mas ainda não todas, já que o braço exige cuidados específicos. O camisa 10 sofreu uma fratura no rádio, um dos ossos do antebraço direito, no final de agosto, quando o Flu foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil (EQU) na Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados