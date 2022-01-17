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futebol

Marcos Felipe testa positivo para Covid-19 e é afastado no Fluminense

Goleiro vai cumprir isolamento nos próximos dias; Luiz Henrique e Samuel Xavier foram outros casos desde a reapresentação...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 13:52

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 13:52

Depois de Luiz Henrique e Samuel Xavier, o goleiro Marcos Felipe é mais um jogador do Fluminense a testar positivo para Covid-19 desde a reapresentação do elenco. Ele soube no último domingo e já foi afastado para cumprir isolamento nos próximos dias.O Flu esperava ter o elenco completo na última semana cheia de treinos antes da estreia no Carioca, mas terá esse problema. Além dele, o Tricolor tem no elenco o experiente Muriel e os jovens Pedro Rangel e Gustavo Ramalho.
Luiz Henrique já retornou às atividades no último sábado, enquanto Samuel Xavier é aguardado. De acordo com novo protocolo da Prefeitura do Rio de Janeiro, o isolamento pode ser por cinco dias para pacientes assintomáticos, com necessidade de usar máscara até o sétimo dia.
O Fluminense estreia no Campeonato Carioca no próximo dia 27, quinta-feira, diante do Bangu, às 21h. O local ainda está indefinido, mas a tendência é que seja no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.
Crédito: MarcosFelipeéogoleirotitulardoFluminense(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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