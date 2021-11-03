Marcos Felipe sente dores, não treina e é dúvida para Fluminense x Sport

O Fluminense pode ter um desfalque importante na partida diante do Sport, no próximo sábado, às 21h, no Maracanã. O goleiro Marcos Felipe não treinou com o elenco na terça e nem nesta quarta-feira, e vai passar por exames para saber se tem condições de entrar em campo. A informação foi dada inicialmente pela "Rádio Brasil" e confirmada pelo LANCE!.O goleiro se machucou no último domingo, já na reta final da derrota por 1 a 0 para o Ceará. Ele se chocou com Mendoza e vem se queixando de dores no joelho direito desde então. O L! apurou que Marcos Felipe já se sente melhor, mas mesmo assim vai fazer os exames para ver se pode retornar às atividades nesta quinta-feira.