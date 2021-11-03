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Marcos Felipe sente dores, não treina e é dúvida para Fluminense x Sport

Goleiro teve choque no joelho na partida com o Ceará, reclamou de dores e fará exame para saber se pode entrar em campo no sábado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 nov 2021 às 14:37

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 14:37

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense pode ter um desfalque importante na partida diante do Sport, no próximo sábado, às 21h, no Maracanã. O goleiro Marcos Felipe não treinou com o elenco na terça e nem nesta quarta-feira, e vai passar por exames para saber se tem condições de entrar em campo. A informação foi dada inicialmente pela "Rádio Brasil" e confirmada pelo LANCE!.O goleiro se machucou no último domingo, já na reta final da derrota por 1 a 0 para o Ceará. Ele se chocou com Mendoza e vem se queixando de dores no joelho direito desde então. O L! apurou que Marcos Felipe já se sente melhor, mas mesmo assim vai fazer os exames para ver se pode retornar às atividades nesta quinta-feira.
Veja a tabela do Brasileirão
Titular em 56 dos 60 jogos do Flu no ano, Marcos Felipe conquistou a vaga ainda na última temporada e ganhou força justamente com o técnico Marcão, sendo mantido com Roger Machado. Por falhas e o baixo aproveitamento em pênaltis, o arqueiro vem sendo criticado pela torcida, mas segue iniciando as partidas.
Caso ele não esteja à disposição, Muriel será o substituto. O goleiro reserva também foi escolhido como titular contra o Sport, no primeiro turno. Naquela ocasião, Marcos Felipe e outros atletas foram poupados por conta da Libertadores. Ele também iniciou na rodada seguinte, contra o Grêmio, e, desde então, não atuou mais.

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