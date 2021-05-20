Marcos Felipe fala sobre Enzo Pérez e ressalta postura do Fluminense na final: 'Entraremos com força máxima'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Nesta quinta-feira, o goleiro Marcos Felipe concedeu entrevista coletiva à imprensa, e falou sobre os recentes assuntos que abordam o Fluminense. Ao responder as perguntas dos jornalistas, o jogador comentou sobre a atuação de Enzo Pérez, atleta do River Plate (ARG) que jogou imporvisado no gol da equipe diante do Santa Fe (COL), por conta do surto de Covid no elenco. Além de dizer que não achou 'nada demais' o desempenho do argentino, Marcos falou sobre a final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, e também da atual situação na Libertadores, após a derrota para o Junior Barranquilla (COL) no Maracanã.

> Veja quando será a decisão do Campeonato Carioca- Ele praticamente não trabalhou durante o jogo. Foi considerado o melhor da partida sem ter feito grandes defesas. A equipe dele se defendeu, aproveitou as brechas que o Santa Fe deu. Não vi nada de mais. Ele simplesmente tapou um buraco que eles mesmo cavaram - disse Marcos Felipe sobre o "goleiro" Enzo Pérez.

Vale ressaltar que mesmo improvisado na posição, o argentino foi eleito o melhor da partida entre River Plate e Santa Fe. Com a vitória por 2 a 1, o time de Marcello Gallardo passou o Flu e, agora, é o líder do Grupo D. Assim, Marcos Felipe também falou sobre a situação na Libertadores, principalmente após a derrota para o Junior Barranquilla.

- Sabemos a dificuldade que é a Libertadores. Como nosso próprio treinador citou na coletiva, a bola pune. Tivemos oportunidade de fazer os gols, mas, infelizmente, não saíram. É pensar jogo a jogo. Temos uma decisão do estadual e depois pensamos na Libertadores novamente. Mas vamos com foco total nas duas partidas para trazer de novo a alegria que todos esperam.

- Vínhamos de 12 jogos de invencibilidade. Não é uma derrota que vai apagar tudo aquilo que fizemos. Sabemos que não fizemos uma grande partida. Então é mudar o foco para fazermos uma grande partida contra o Flamengo e se consagrar campeão estadual, que há oito anos o clube não ganha. Então faremos de tudo para trazer a alegria de volta para o torcedor - completou.

Veja a tabela da LibertadoresEm falar no Campeonato Carioca, Marcos Felipe também entrou no assunto mais tratado no Rio de Janeiro: a decisão do Estadual contra o Flamengo. Para o goleiro, o jogo será difícil principalmente pelas qualidades do Rubro-Negro. Entretanto, o atleta fez questão de reforçar a estratégia adotada pelo Flu visando a final.

+ GALERIA: quem leva? Flamengo e Fluminense se reencontram em decisão do Carioca; relembre Fla-Flus históricos

- Estamos nos preparando para poder fazer uma grande partida e concretizar com o título estadual. Será uma partida muito complicada. Sabemos da qualidade da equipe do Flamengo. Procuraremos neutralizar tudo isso para que possamos sair vitoriosos.

- Acredito que as duas equipes vão tentar propor o jogo. São duas equipes de muita qualidade. Mas nós precisamos nos impor, porque o Fluminense é gigantesco. Temos que estar o tempo todo buscando o jogo e é isso que vamos fazer. Não sei qual será a estratégia deles, mas sei da nossa, que será entrarmos com força máxima para conquistar esse título - acrescentou o goleiro. Outro ponto abordado pelo jogador foi o grande jejum tricolor sem conquistar Cariocas. A última vez que o Fluminense ergueu o troféu da competição foi em 2012, ou seja, já são nove anos na fila.

- Sabemos que nos últimos anos o Fluminense batalhou e esse é o segundo ano consecutivo que disputa a final. Com certeza temos isso como motivação. Vai ficar na história quebrar esse jejum, quebrar esse tabu. Vamos entrar com força máxima para podermos conquistar esse campeonato carioca, para dar um combustível a mais para o restante da temporada, para que a confiança se eleve cada vez mais - disse o atleta.

CONFIRA OUTROS TRECHOS DA ENTREVISTA

Confusão nos bastidores

- Nós sabemos que a rivalidade entre os clubes grandes, principalmente no Rio, é muito grande. A vontade de vencer é muito grande. Sempre foi assim. Temos que jogar contra tudo e contra todos. Com certeza usamos isso como motivação para poder ir além das nossas limitações, além do que podemos demonstrar. Temos procurado fazer isso o tempo todo para demonstrar que o Fluminense é grande, que tem sempre que estar disputando os títulos - e tem capacidade para isso. E vamos tentar demonstrar no sábado para nos consagramos campeões.

Influência do possível título no duelo contra o River Plate

- Para nós, um título, com certeza, eleva confiança, traz alegria, traz ascensão para a equipe para que cheguemos na terça-feira e busquemos a classificação. Lógico que é um jogo de cada vez. É pensar na final no sábado e depois buscar a classificação na terça.

Boa fase no gol