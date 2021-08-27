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futebol

Marcos Felipe comenta dificuldade do Fluminense e fala em recuperação para o Brasileiro: 'Levantar a cabeça'

Goleiro falou na necessidade de não deixar o placar abater a equipe; Fluminense enfrenta o Bahia na próxima segunda-feira...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 23:59

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 23:59
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1, nesta quinta, no Estádio Nilton Santos. Após o jogo, válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, Marcos Felipe falou na beira do campo. O goleiro ressaltou a dificuldade de enfrentar o adversário, mas afirmou que o time precisa se recuperar para a próxima rodada do Brasileiro. - Sabemos que iria ser um jogo difícil, (o Atlético-MG) é um excelente adversário. A gente tentou propor o jogo e fazer o que o professor Marcão pediu. Agora é levantar a cabeça, já tem rodada do Brasileiro agora e vamos buscar o caminho das vitórias - disse.
Confira o chaveamento da Copa do Brasil até a finalNa próxima segunda-feira, o Fluminense enfrenta o Bahia, às 19h, no Maracanã. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

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