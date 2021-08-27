Marcos Felipe comenta dificuldade do Fluminense e fala em recuperação para o Brasileiro: 'Levantar a cabeça'

O Fluminense perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1, nesta quinta, no Estádio Nilton Santos. Após o jogo, válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, Marcos Felipe falou na beira do campo. O goleiro ressaltou a dificuldade de enfrentar o adversário, mas afirmou que o time precisa se recuperar para a próxima rodada do Brasileiro. - Sabemos que iria ser um jogo difícil, (o Atlético-MG) é um excelente adversário. A gente tentou propor o jogo e fazer o que o professor Marcão pediu. Agora é levantar a cabeça, já tem rodada do Brasileiro agora e vamos buscar o caminho das vitórias - disse.