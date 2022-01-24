Marcos Dias, do Sub-20 do Vasco, será emprestado ao New England Revolution, dos Estados Unidos

Em meio à reformulação do elenco, o Vasco estabeleceu que dentro da previsão orçamentária alguns ativos deixariam o clube na temporada. Diante disso, o Cruz-Maltino encaminhou o empréstimo de Marcos Dias, atacante do time sub-20, para o New England Revolution, equipe que disputa a Major League Soccer, dos Estados Unidos.Aos 20 anos, Marcos Dias será emprestado até o fim do ano com opção de compra obrigatória de 50% caso ele cumpra algumas condições previstas no contrato. A negociação está bem avançada e a informação do empréstimo foi divulgada primeiramente pelo jornalista Gianluigi Longari e confirmada pelo LANCE!

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Vale destacar que os valores da transação ainda não foram divulgados e a previsão do orçamento do Vasco para 2022 foi aprovada pelo Conselho Deliberativo. Nela, está prevista a receita de R$ 36 milhões com vendas de jogadores nesta temporada.

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Marcos Dias é um dos destaques da equipe sub-20 do Vasco e surgiu primeiramente nas divisões de base do Palmeiras. Desde que chegou ao Gigante da Colina, foi o artilheiro da equipe no Campeonato Carioca 2020 com quatro gols. Na campanha da Copinha deste ano, quando o time foi eliminado nas oitavas de finais pelo São Paulo, ele estufou as redes em duas oportunidades.

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O empresário bilionário americano Robert Kraft é dono do New England Revolution, assim como proprietário dos Patriots na NFL. A equipe, que disputa a Major League Soccer, trouxe outros jovens do futebol brasileiro como Michel, Maciel e Ryan, do Botafogo, e Ítalo, lateral-esquerdo do Flamengo. Marcos Dias seria mais um reforço para o setor ofensivo.