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Marcos Braz afasta David Luiz do Flamengo: Não houve nenhum contato'

Vice-presidente do Flamengo nega que clube esteja em negociação com o zagueiro brasileiro, que está sem clube desde que deixou o Arsenal ao fim da última temporada...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 15:55

LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 15:55
Crédito: Alexadre Vidal/Flamengo
A delegação do Flamengo embarcou nesta tarde para Assunção, no Paraguai, onde enfrenta o Olímpia pelas quartas de final da Libertadores nesta quarta. Junto ao grupo após retornar da Europa, onde tratou de interesses do clube, Marcos Braz afastou a possibilidade de David Luiz reforçar o time neste momento. Segundo o vice-presidente de futebol, não houve qualquer contato.
- Tenho uma relação direta com o David Luiz e sei quanto custa o valor nesses anos todos. É um cara formidável, atleta de alto padrão, mas não teve nenhuma reunião para aprovação do nome dele e também não houve nenhum contato - afirmou Braz em relação ao zagueiro brasileiro, que está sem clube.+ Confira a chave completa e as datas do confronto entre Flamengo e Olímpia!

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