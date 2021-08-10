Marcos Braz afasta David Luiz do Flamengo: Não houve nenhum contato'

A delegação do Flamengo embarcou nesta tarde para Assunção, no Paraguai, onde enfrenta o Olímpia pelas quartas de final da Libertadores nesta quarta. Junto ao grupo após retornar da Europa, onde tratou de interesses do clube, Marcos Braz afastou a possibilidade de David Luiz reforçar o time neste momento. Segundo o vice-presidente de futebol, não houve qualquer contato.

- Tenho uma relação direta com o David Luiz e sei quanto custa o valor nesses anos todos. É um cara formidável, atleta de alto padrão, mas não teve nenhuma reunião para aprovação do nome dele e também não houve nenhum contato - afirmou Braz em relação ao zagueiro brasileiro, que está sem clube.+ Confira a chave completa e as datas do confronto entre Flamengo e Olímpia!