Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marco Antônio vibra com vitória do Botafogo: 'Estou vivendo muitas alegrias com essa camisa do Fogão'
futebol

Marco Antônio vibra com vitória do Botafogo: 'Estou vivendo muitas alegrias com essa camisa do Fogão'

Autor de dois gols na goleada sobre o Vasco pela Série B do Brasileirão, meio-campista comemorou resultado e valorizou posição na tabela...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 nov 2021 às 12:32

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 12:32

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
É o Glorioso! Marco Antônio foi um dos protagonistas do Botafogo na goleada por 4 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, pela Série B do Brasileirão. Com dois gols marcados em São Januário, o camisa 70 foi peça fundamental para o resultado positivo.+ Botafogo alcança sua maior goleada sobre o Vasco em jogos em São Januário na história do confronto
Nas redes sociais, o meio-campista comemorou o placar. Emprestado pelo Bahia até o fim da temporada 2021, Marco Antônio afirmou que vive momentos felizes pelo Alvinegro.
– Estou vivendo momentos de muitas alegrias com essa camisa do Fogão, é sempre uma honra estar podendo ajudar a equipe de alguma forma e fazer parte desta reconstrução. Agradeço a Deus por tudo que estou vivendo hoje na minha vida, agradecer também meus companheiros que estão se dedicando e lutando a cada jogo, para levar o Botafogo de volta a primeira divisão - escreveu em uma publicação no Instagram.
O meia ainda não dá o acesso como certo, mas sabe que o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro é praticamente iminente.
– Sei que ainda não conseguimos o objetivo, mais falta pouco e vamos chegar lá! Essa era uma partida muito importante, como todas são. Um clássico de muita história, e poder fazer 2 gols é muito gratificante na minha vida, esse dia irá ficar marcado. Vamos Botafogo, falta pouco… É O GLORIOOOOOOOOOOSO - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados