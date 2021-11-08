Marco Antônio vibra com vitória do Botafogo: 'Estou vivendo muitas alegrias com essa camisa do Fogão'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

É o Glorioso! Marco Antônio foi um dos protagonistas do Botafogo na goleada por 4 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, pela Série B do Brasileirão. Com dois gols marcados em São Januário, o camisa 70 foi peça fundamental para o resultado positivo.+ Botafogo alcança sua maior goleada sobre o Vasco em jogos em São Januário na história do confronto

Nas redes sociais, o meio-campista comemorou o placar. Emprestado pelo Bahia até o fim da temporada 2021, Marco Antônio afirmou que vive momentos felizes pelo Alvinegro.

– Estou vivendo momentos de muitas alegrias com essa camisa do Fogão, é sempre uma honra estar podendo ajudar a equipe de alguma forma e fazer parte desta reconstrução. Agradeço a Deus por tudo que estou vivendo hoje na minha vida, agradecer também meus companheiros que estão se dedicando e lutando a cada jogo, para levar o Botafogo de volta a primeira divisão - escreveu em uma publicação no Instagram.

O meia ainda não dá o acesso como certo, mas sabe que o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro é praticamente iminente.