Marco Antônio celebra bom desempenho na vitória do Botafogo: ‘Feliz em ajudar minha equipe’

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na última rodada pela Série B, o Botafogo venceu o Londrina por 4 a 0, em casa, e terminou na terceira colocação da tabela do campeonato. Marco Antônio, que marcou um gol e deu uma assistência na partida, comemorou seu desempenho na vitória da equipe.

> Confira a tabela e os jogos da Série B- Fico feliz em ajudar minha equipe. Quero agradecer meus companheiros que me ajudam a desempenhar um bom trabalho e quero seguir assim. Sempre dou o meu melhor e conseguimos vencer bem um adversário complicado. Agora precisamos nos manter na parte de cima da tabela - disse o jogador.

+ Com a vitória sobre o Londrina, Botafogo passa a ter o melhor ataque da Série B, ao lado do Guarani