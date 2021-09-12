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futebol

Marco Antônio celebra bom desempenho na vitória do Botafogo: ‘Feliz em ajudar minha equipe’

Jogador construiu grandes jogadas, marcou gol e deu assistência na vitória do Alvinegro sobre o Londrina, pela Série B
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Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 16:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 16:13
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na última rodada pela Série B, o Botafogo venceu o Londrina por 4 a 0, em casa, e terminou na terceira colocação da tabela do campeonato. Marco Antônio, que marcou um gol e deu uma assistência na partida, comemorou seu desempenho na vitória da equipe.
> Confira a tabela e os jogos da Série B- Fico feliz em ajudar minha equipe. Quero agradecer meus companheiros que me ajudam a desempenhar um bom trabalho e quero seguir assim. Sempre dou o meu melhor e conseguimos vencer bem um adversário complicado. Agora precisamos nos manter na parte de cima da tabela - disse o jogador.
+ Com a vitória sobre o Londrina, Botafogo passa a ter o melhor ataque da Série B, ao lado do Guarani
Marco Antônio chegou ao clube nesta temporada e tem conquistado sua importância para o elenco. O jogador já marcou 5 gols e deu 5 assistências atuando pelo Botafogo no ano de 2021. Outra característica de Marco Antônio é sua boa recomposição, que vem contribuindo ao sistema defensivo do Alvinegro.

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