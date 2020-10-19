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Márcio Rezende de Freitas não é mais comentarista de arbitragem e deixa a TV Globo após 14 anos

O ex-árbitro, com atuações em Copa do Mundo e Olímpiadas, encerrou seu ciclo na emissora...

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 18:47

LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 18:47
Crédito: Márcio Rezende de Freitas foi comentarista de arbitragem durante 14 anos na TV Globo-(Reprodução/TV Globo
O ex-árbitro Márcio Rezende Freitas deixou o cargo de comentarista de arbitragem da TV Globo, onde atuava desde 2006, principalmente nas transmissões dos clube mineiros e, mais recentemente, na “Central do Apito”, em jogos regionais e nacionais.
A decisão da emissora é uma reformulação no quadro de comentaristas de arbitragem, concentrando os trabalhos na Central do Apito, em Rio e São Paulo, com Paulo César de Oliveira, Sandro Meira Ricci e Sálvio Spínola.
Márcio teve uma longa carreira na arbitragem, chegando ao quadro da FIFA, tendo participações nos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona, e na Copa do Mundo de 1998, na França. O ex-árbitro também esteve na Copa América de 2004 e e apitou diversas decisões nacionais, como a da Copa do Brasil de 1999 e os Campeonatos Brasileiros de 1995, decidido entre Santos e Botafogo, quando teve uma condução polêmica ao confirmar o gol ilegal de Túlio contra o Peixe. Em 1999, fez outra final de Brasileiro, entre Corinthians e Atlético-MG.
Mas, o lance que marcou sua carreira foi em 2005, quando não sinalizou um pênalti claro em Tinga, então no Internacional, diante do Corinthians. O resultado daquela partida poderia ter mudado o rumo do campeonato, vencido pela equipe paulista.

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