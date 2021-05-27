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futebol

#MarceloNoFlu? Torcida se empolga e pede retorno de lateral ao Fluminense

Jogador do Real Madrid é criado em Xerém e a imprensa local dá como certa a saída do clube espanhol nesta temporada...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 15:11

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 15:11
Crédito: NELSON PEREZ/FLUMINENSE F.C
Diante de uma possível saída de Marcelo do Real Madrid, a torcida do Fluminense se empolgou e invadiu as redes sociais pedindo o retorno do jogador às Laranjeiras após quase 15 anos. O lateral é revelado em Xerém e vestiu as cores do Tricolor entre 2002 e 2006, quando foi para a equipe espanhola.
> Brasileirão vai começar! Veja datas, onde assistir e estádios dos dez primeiros jogos do Fluminense
Na Espanha, a imprensa dá como certa a saída de Marcelo do Real. O jogador tem contrato até a metade de 2022 e o clube buscaria uma boa oferta de transferência, assim como outros do elenco que perderam espaço. O lateral está na história dos madrilenhos, com 528 partidas e fez parte das maiores conquistas da equipe.
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Diante desta possibilidade, a hashtag #MarceloNoFlu foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Veja a seguir algumas reações de torcedores do Fluminense:

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