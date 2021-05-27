MarceloNoFlu? Torcida se empolga e pede retorno de lateral ao Fluminense

Crédito: NELSON PEREZ/FLUMINENSE F.C

Diante de uma possível saída de Marcelo do Real Madrid, a torcida do Fluminense se empolgou e invadiu as redes sociais pedindo o retorno do jogador às Laranjeiras após quase 15 anos. O lateral é revelado em Xerém e vestiu as cores do Tricolor entre 2002 e 2006, quando foi para a equipe espanhola.

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Na Espanha, a imprensa dá como certa a saída de Marcelo do Real. O jogador tem contrato até a metade de 2022 e o clube buscaria uma boa oferta de transferência, assim como outros do elenco que perderam espaço. O lateral está na história dos madrilenhos, com 528 partidas e fez parte das maiores conquistas da equipe.

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