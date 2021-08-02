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futebol

Marcelo Moreno fala sobre interesse de time chileno: 'não teve nada'

O atacante também comentou que as coisas podem mudar no Cruzeiro se os jogadores se unirem...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 16:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 16:56
Marcelo Moreno tem sido destaque do Cruzeiro nos últimos dias, dentro e fora de campo. O jogador tem sido citado como interesse do Colo Colo, do Chile e ainda está sendo protagonista nas quatro linhas. Moreno fez o gol que impediu a derrota do Cruzeiro para o Londrina, na última sexta-feira, 30 de julho, pela Série B. O boliviano falou que não há nada sobre sair do clube, ou alguma proposta externa. E, manteve a confiança na reação do time se houver uma sinergia de esforços entre os atletas. Confira nos vídeos o que Moreno comentou.Moreno tem mostrado desejo de seguir no Cruzeiro, mesmo com sondagens de outros clubes-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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