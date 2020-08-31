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Marcelo Moreno fala em doação do time e reforça discurso de reconstrução do Cruzeiro em 2020

O atacante também comentou que a Raposa precisa iniciar logo uma reação na Série B para não deixar os ponteiros se distanciarem muito do time celeste...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 18:22

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 18:22
Crédito: Moreno fez apenas um gol no Cruzeiro desde o seu retorno à Toca da Raposa-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Segundo maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro, com 46 gols marcados, o atacante Marcelo Moreno ressaltou a necessidade de vitória no jogo da próxima quarta-feira,2 de setembro, às 21h30, sobre o Brasil, em Pelotas-RS, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O atleta boliviano lembrou ainda que, após a partida no Sul do Brasil, a Raposa terá dois confrontos em sequência no Mineirão, que poderão resultar em uma significativa subida na classificação do torneio.
-Cada jogo para o Cruzeiro tem sido uma final e com certeza esse não vai ser diferente. É momento de responsabilidade, de união de todo mundo, para que a gente consiga esses três pontos e depois teremos dois jogos em casa, contra CRB e Vitória, que também são jogos importantes. Tenho certeza de que, se todos se doarem ao máximo, vamos conseguir esses pontos. É importantíssimo somar pontos nessa sequência.- declarou.
Marcelo Moreno disse que o time está em formação e que o futebol bonito, digno da história vencedora do Cruzeiro, voltará a ser apresentado com o decorrer dos jogos, com muito trabalho, dedicação e responsabilidade. -Nós jogadores sabemos que temos que melhorar bastante para conseguir os três pontos e estamos conscientes que não estamos convencendo como deve ser. Quem veste essa camisa sabe dessa responsabilidade e temos certeza que o futebol bom, o futebol bonito do Cruzeiro vai voltar, mas isso requer tempo, requer muito treinamento. Assim a gente vai conseguir as vitórias com mais tranquilidade, com mais alegria e eu acredito que é o que a gente precisa nesse momento-disse, para em seguida reforçar o discurso de reconstrução do clube e do time em 2020.
-Estamos tentando construir um novo Cruzeiro, um novo time. Não é fácil e tem que ter paciência. Faltam 32 rodadas e o torcedor tem que jogar com a gente, apoiar esse grupo. Nosso grupo (de jogadores) está se conhecendo e se entrosando agora. Conhecendo o trabalho que o Enderson (Moreira) está querendo que a gente faça. É uma responsabilidade de todos e sabemos que vamos melhorar muito-concluiu. A equipe do Cruzeiro, que treinou na manhã desta segunda-feira, na Toca da Raposa 2, seguiu para Porto Alegre-RS na parte da tarde e, na manhã de terça-feira, finaliza a preparação para o jogo contra o Brasil-RS, no Centro de Treinamentos do Internacional. Na sequência, a delegação cinco estrelas parte para Pelotas-RS, para o jogo de quarta-feira, no Estádio Bento Freiras.

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