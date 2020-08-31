Marcelo Moreno fala em doação do time e reforça discurso de reconstrução do Cruzeiro em 2020

Crédito: Moreno fez apenas um gol no Cruzeiro desde o seu retorno à Toca da Raposa-(Bruno Haddad/Cruzeiro

Segundo maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro, com 46 gols marcados, o atacante Marcelo Moreno ressaltou a necessidade de vitória no jogo da próxima quarta-feira,2 de setembro, às 21h30, sobre o Brasil, em Pelotas-RS, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O atleta boliviano lembrou ainda que, após a partida no Sul do Brasil, a Raposa terá dois confrontos em sequência no Mineirão, que poderão resultar em uma significativa subida na classificação do torneio.

-Cada jogo para o Cruzeiro tem sido uma final e com certeza esse não vai ser diferente. É momento de responsabilidade, de união de todo mundo, para que a gente consiga esses três pontos e depois teremos dois jogos em casa, contra CRB e Vitória, que também são jogos importantes. Tenho certeza de que, se todos se doarem ao máximo, vamos conseguir esses pontos. É importantíssimo somar pontos nessa sequência.- declarou.

Marcelo Moreno disse que o time está em formação e que o futebol bonito, digno da história vencedora do Cruzeiro, voltará a ser apresentado com o decorrer dos jogos, com muito trabalho, dedicação e responsabilidade. -Nós jogadores sabemos que temos que melhorar bastante para conseguir os três pontos e estamos conscientes que não estamos convencendo como deve ser. Quem veste essa camisa sabe dessa responsabilidade e temos certeza que o futebol bom, o futebol bonito do Cruzeiro vai voltar, mas isso requer tempo, requer muito treinamento. Assim a gente vai conseguir as vitórias com mais tranquilidade, com mais alegria e eu acredito que é o que a gente precisa nesse momento-disse, para em seguida reforçar o discurso de reconstrução do clube e do time em 2020.