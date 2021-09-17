Marcelo Moreno detona árbitro e questiona: 'Ele sai escoltado por que? A gente é bandido?'

O sentimento dos jogadores e comissão técnica do Cruzeiro após o empate com o Operário-PR por 1 a 1, nesta quinta-feira, 16 de setembro, na Arena do Jacaré, pela 24ª rodada da Série B, era de revolta e imensa frustração. A equipe mineira, que precisa vencer quase todos os jogos para ainda manter as chances de acesso à elite nacional de 2022, lamentou a igualdade, mas principalmente os lances em que o árbitro Rodrigo Dalonso e o VAR influenciaram diretamente no resultado final do jogo. No primeiro tempo, houve uma intervenção do VAR no pênalti marcado a favor do Fantasma, cometido por Eduardo Brock. Mas, o que gerou a revolta completa do time celeste, culminando até na expulsão de Vanderlei Luxemburgo foi a anulação de um gol anotado por Marcelo Moreno aos 52 minutos do segundo tempo, o que daria os três pontos à Raposa. O lance levou 15 minutos para ser revisado, criando uma grande confusão entre os jogadores e comissões técnicas das duas equipes. Após muita deliberação e imagens pouco conclusivas se o meia Marco Antônio tocou ou não com o braço na bola antes de dar o passe para o gol de Moreno, Rodrigo Dalonso foi ao monitor do VAR e decidiu anular o tento cruzeirense. Na saída de campo, Marcelo Moreno sintetizou o sentimento do grupo cruzeirense e do seu torcedor, que esteve presente na Arena do Jacaré e saiu frustrado com o resultado final da partida. -É uma alegria que dura pouco. A gente não pode sofrer isso aqui, dentro da nossa casa. Mandar qualquer juiz desse para apitar o jogo, Cruzeiro querendo subir. Todo mundo se doando, e ele fazer uma coisa dessa. Isso não existe. A CBF tem que olhar isso. A gente dá a alma, depois sai e é cobrado. Aconteceu com o Tardelli em São Paulo. Não pode sair na rua, nossa família está em risco por causa dele. Ele sai escoltado por que? A gente é bandido? A gente fez um grande jogo, mas assim é impossível ganhar assim. Deu um pênalti contra, anula um gol que ia nos ajudar na classificação. Como a gente faz agora? - disse Moreno ao Premiere. A Raposa volta a campo no domingo, 19 de setembro, às 16h, contra o Vasco. O time mineiro está com 30 pontos, na 12ª posição, 11 a menos do que o quarto colocado CRB.