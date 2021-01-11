Marcelo Gallardo cita imposição e fator emocional como armas para vencer o Palmeiras

O argentino Marcelo Gallardo concedeu, nesta segunda-feira (11), uma entrevista coletiva, na qual comentou sobre os confrontos da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras. O Verdão venceu a primeira partida por 3 a 0 e o técnico do River Plate deixou evidente que não concorda com a ideia de que isso seria uma catástrofe para os Millionarios.

– O emocional é muito importante. No futebol, o emocional vai mudando durante a partida, para bem e para o mal. Isso pode ser gerado por uma boa ação, que te impulsiona, e pode ser gerado pelo sentimento de dúvidas, de que as coisas não acontecem. Isso aconteceu no jogo contra o Palmeiras. A primeira meia hora foi boa, o time jogava, tocava a bola, invertia o jogo, gerava situações de gol. De repente, o emocional passou a ser negativo. O poder que a gente tinha acabou e, quando tentamos recuperar, eles te dão mais uma pancada. Pro jogo de amanhã, temos que estar preparados para administrar as emoções boas e más, entender que se algo ruim acontece, não podemos perder nossa essência, entrar na loucura ou na confusão. Vamos jogar futebol amanhã, tentar nos impor, precisamos buscar o primeiro gol. Esse é o primeiro desafio. Iremos preparados para isso - concluiu.