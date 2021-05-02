Marcelo Fernandes vê VAR inconclusivo e valoriza empate do Santos

Crédito: Divulgação / Twitter Santos

Depois de quatro derrotas seguidas, o Santos empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino na noite deste sábado, em Bragança Paulista, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Peixe tem um gol de Jean Mota anulado pelo VAR em lance bastante discutível.Após o jogo, o auxiliar técnico Marcelo Fernandes valorizou o resultado e lamentou a anulação do gol. Na opinião do profissional, as imagens são inconclusivas.

- Temos de valorizar o ponto conquistado. Jogamos contra uma grande equipe, dificílima, de Série A e o Santos mostrou porque veio aqui. Tentamos consegui o resultado, fizemos o segundo gol, não é conclusivo o lance do impedimento, já vi o lance e realmente é complicado pela nossa situação - afirmou o técnico.Marcelo Fernandes também elogiou a postura do time no segundo tempo e afirmou que o desempenho o deixa otimista para a sequência da temporada.