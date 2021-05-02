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futebol

Marcelo Fernandes vê VAR inconclusivo e valoriza empate do Santos

Auxiliar técnico reclamou da anulação do gol marcado pelo meia Jean Mota...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 23:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2021 às 23:54
Crédito: Divulgação / Twitter Santos
Depois de quatro derrotas seguidas, o Santos empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino na noite deste sábado, em Bragança Paulista, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Peixe tem um gol de Jean Mota anulado pelo VAR em lance bastante discutível.Após o jogo, o auxiliar técnico Marcelo Fernandes valorizou o resultado e lamentou a anulação do gol. Na opinião do profissional, as imagens são inconclusivas.
- Temos de valorizar o ponto conquistado. Jogamos contra uma grande equipe, dificílima, de Série A e o Santos mostrou porque veio aqui. Tentamos consegui o resultado, fizemos o segundo gol, não é conclusivo o lance do impedimento, já vi o lance e realmente é complicado pela nossa situação - afirmou o técnico.Marcelo Fernandes também elogiou a postura do time no segundo tempo e afirmou que o desempenho o deixa otimista para a sequência da temporada.
- Voltamos para o segundo tempo com uma atitude completamente diferente. A equipe se mostrou muito coesa, mostrou ser digna do Santos. A equipe buscou o resultado o tempo todo. Chutamos no gol, agredimos o adversário, cruzamos bola, foi uma mudança muito produtiva e que me deixa feliz para as próximas partidas - analisou.

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