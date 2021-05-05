Marcelo Fernandes pretende usar titulares no clássico contra o Palmeiras

Após a vitória contra o The Strongest por 5 a 0, na Vila Belmiro, o técnico Marcelo Fernandes não confirmou o time que colocará em campo na próxima quinta-feira, contra o Palmeiras, em jogo já pelo Campeonato Paulista. Mas, segundo o treinador, a expectativa é usar os principais nomes, desde que estejam bem fisicamente.
“A confiança ela ajuda bastante, ajudou no empate contra o Bragantino. Para o clássico vamos voltar amanhã à tarde e ver como estão todos, o que fazer para se reabilitar. É um jogo difícil, e o Santos vai com tudo que tem de melhor, mas claro pensando na melhor forma física”, comentou Marcelo.O Santos perdeu na temporada o volante Sandry, com rompimento do joelho direito, e ainda espera as voltas de Jobson e Sánchez. Soteldo, foi vendido ao futebol do Canadá. O Peixe trabalha com jovens jogadores da base no elenco.
No Campeonato Paulista, a situação do Santos é complicada. O alvinegro está quatro pontos atrás do Guarani, segundo colocado do grupo D. Nesta quarta-feira (4), se ganhar, o time de Campinas pode abrir 7 pontos do Santos, que ainda não se livrou matematicamente das chances de rebaixamento.