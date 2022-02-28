Marcelo Fernandes mostra preocupação com momento do Santos

O técnico interino Marcelo Fernandes comentou sobre o momento difícil em que o Santos vem vivendo na temporada. O Peixe não conseguiu vencer o Novorizontino, pior time do Campeonato Paulista, seu último desafio antes da chegada de Fabián Bustos, novo treinador: 2 a 2."Todos os treinadores que aqui passaram, tanto no ano passado, como neste, fizeram o melhor para tentar fazer o necessário. As pessoas precisam saber que ninguém está tirando ninguém por estar vendo um jogo diferente. Tem jogadores que estão prejudicados pela pré-temporada com Covid, contusão, não aguentam o jogo todo e já estava na programação. Não estou preocupado comigo, estou preocupado com o Santos", disse Marcelo Fernandes.Agora, Fabián Bustos assume o clube. Ele tem previsão de chegada ao Brasil na madrugada de domingo, por volta da meia-noite. O primeiro treino deve ser na segunda-feira.