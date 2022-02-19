futebol

Marcelo Fernandes já comandou o Santos em 11 jogos desde a volta. Veja resultados

Auxiliar permanente do clube vai dirigir a equipe no clássico contra o São Paulo...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 11:42

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 11:42
Com a demissão do técnico Fábio Carille nesta sexta-feira, o Santos será comandado no clássico deste domingo diante do São Paulo, na Vila Belmiro, pelo auxiliar permanente do clube, Marcelo Fernandes.Campeão paulista em 2015 pelo Peixe, o profissional voltou ao clube em outubro de 2020 durante a gestão de transição de Orlando Rollo e já comandou a equipe em 11 jogos desde então, com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 45% dos pontos disputados.
A primeira chance para Marcelo Fernandes no seu retorno ao Santos apareceu logo em novembro de 2020, quando o então técnico Cuca teve de ser internado por complicações da Covid. O auxiliar dirigiu o time nas vitórias sobre Internacional (2 a 0) pelo Brasileiro e LDU (2 a 1) pela Copa Libertadores e na derrota por 1 a 0 para o Athlético-PR.Marcelo Fernandes voltou a assumir o Santos em fevereiro do ano passado, após a confirmação da saída de Cuca. Ele comandou o time na derrota por 2 a 0 diante do Bahia, na última rodada do Brasileirão, e nos empates contra Santo André (2 a 2) e Ferroviária (1 a 1), ambos pelo Paulistão, antes da estreia de Ariel Holan.
Com o pedido de demissão de Holan, Marcelo Fernandes voltou a comandar o Santos antes da estreia de Fernando Diniz. Ele dirigiu o Peixe na vitória sobre o São Bento (2 a 0), que salvou a equipe do rebaixamento no Paulistão, além do empate contra Red Bull Bragantino (1 x 1) e derrota no clássico contra o Palmeiras (3 a 2), ambos também pelo Paulista, e na goleada por 5 a 0 sobre o The Strongest e derrota por 2 a 0 para o Boca Juniores, pela Libertadores.
Com a indefinição na busca por um novo treinador, Marcelo Fernandes também deve comandar o Santos na partida de quarta-feira, contra o Salgueiro, pela primeira fase da Copa do Brasil.
Veja a lista de jogos
14/11/20 - Santos 2 x 0 Internacional21/11/20 - Athlético-PR 1 x 0 Santos24/11/20 - LDU 1 x 2 Santos25/2/21 - Bahia 2 x 0 Santos28/2/21 - Santo André 2 x 2 Santos3/3/21 - Santos 1 x 1 Ferroviária28/4/21 - Boca Juniors 2 x 0 Santos2/5/21 - Red Bull Bragantino 1 x 1 Santos5/5/21 - Santos 5 x 0 The Strongest7/5/21 - Palmeiras 3 x 2 Santos9/5/21 - Santos 2 x 0 São Bento
Crédito: Marcelo Fernandes vai comandar o Santos no clássico contra o São Paulo (FOTO: Ivan Storti/Santos FC)

