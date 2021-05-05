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futebol

Marcelo Fernandes destaca a atuação de Jean Mota como volante

Polivalente, Jean Mota já atuou como meia, lateral-esquerdo e inclusive atacante, quando na temporada 2019 acabou sendo até artilheiro do Campeonato Paulista...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 20:20

LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 20:20
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Marcelo Fernandes gostou do que viu na partida contra o The Strongest, na última terça-feira, pela Copa Libertadores. O Peixe teve uma atuação segura e venceu o time boliviano por 5 a 0, com gols de Marinho, Pirani, Vinicius Balieiro, Lucas Braga e Kevin Malthus.“Sem dúvida (foi uma partida segura). Foi uma partida que tivemos estratégias para fazer gol rápido, e com um minuto de jogo. Essa molecada com os resultados ruins são os que mais sofrem. Mas eu tenho uma rapaziada mais experiente que vem dando um alicerce legal para molecada", disse Marcelo.O auxiliar técnico do Peixe, que comanda a equipe desde a saída de Ariel Holan, aproveitou também para elogiar Jean Mota. Fernandes valorizou mais boa partida feita pelo atleta, que vem atuando como segundo volante. No duelo contra o Bragantino o jogador fez a mesma função e na ocasião também ganhou elogios do chefe.“Avalio positivamente, ele é um meia de origem, mas sempre falamos para recuar ele, jogar de volante. O Jean é um jogador que vem de trás e mostra qualidade no passe, e nessa partida foi importante. O Balieiro que jogou com ele de volante também fez um bom jogo, em alguns momentos eles trocaram a posição “5”. Foi isso que falamos e trabalhamos, importante que foi bem executado. E quem ganha é o Santos”, afirmou.
O próximo compromisso do Peixe já ocorre nesta quinta-feira, contra o Palmeiras, pelo Paulistão. O Santos ainda sonha com a possibilidade de classificação para a próxima fase do estadual, mas antes precisa torcer para o Guarani não ganhar da Ponte Preta, jogo que será realizado na noite desta quarta-feira no Moisés Lucarelli.

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