Marcelo Cabo lamenta erros na bola parada, mas elogia atuação do Vasco: 'Estamos em processo de evolução'

O Vasco abriu uma vantagem de dois gols, mas cedeu o empate ao Madureira, e deixou escapar uma vitória em Xerém. Durante coletiva, o técnico Marcelo Cabo afirmou que a equipe fez uma boa partida, porém acabou tomando o empate por um descontrole de cinco minutos. Ele também reclamou do critério do árbitro e disse que não houve falta no lance do primeiro gol do Tricolor Suburbano.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaMarcelo Cabo - treinador do Vasco da Gama (Rafael Ribeiro/Vasco)- Acho que Vasco fez grande partida, e o resultado foi muito ruim. Estamos em processo de evolução do Macaé para cá. Mais importante é que os meninos superaram adversidade, como o gramado alto que dificulta o melhor passe. Fizemos uma grande partida, os números são todos favoráveis ao Vasco. Infelizmente tomamos dois gols na bola parada. No primeiro, o rapaz errou o chute e no outro houve um erro de encaixe. Depois do 2 a 2, tivemos várias chances. Lamento a postura do quarto árbitro, e o Alfredo o pressionou no primeiro tempo. No lance do primeiro gol, não tem falta e sai o gol. O quarto árbitro mandou me dar amarelo. Qual o critério então? - analisou Cabo.

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Para o comandante, o Gigante da Colina sofreu nos últimos dois jogos três gols de bola parada, algo que é necessário evolui para a sequência da temporada. Cabo ainda lamentou as chances claras que o Vasco desperdiçou no fim, que poderiam ter mudado o rumo da partida.

- A gente teve o controle do jogo a todo momento, houve um descontrole de cinco minutos. Claro que temos evoluir nessa bola parada. Até o Macaé não tínhamos sofrido nenhum gol assim. Nos últimos dois jogos, sofremos três. No primeiro gol, não houve falta. O rapaz errou a finalização e acabou batendo direto. A gente se descontrolou. Depois conseguimos reequilibrar as ações, tivemos três chances reais, mas infelizmente a gente não conseguiu. Fica a boa performance, mas ruim é o resultado. Tivemos que fazer o rodízio mais uma vez. Tirando as bolas defensivas em que pecamos, creio que fizemos boa partida - finalizou