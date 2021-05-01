Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcelo Cabo explica planejamento do Vasco, critica expulsão e projeta classificação: 'Nada demais o placar'
futebol

Marcelo Cabo explica planejamento do Vasco, critica expulsão e projeta classificação: 'Nada demais o placar'

Técnico do Cruz-Maltino detalhou que já estava previsa a utilização de reservas no primeiro jogo da semifinal da Taça Rio e discordou do cartão vermelho recebido por Laranjeira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2021 às 18:21

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 18:21

Crédito: Reprodução/Vasco TV
O Vasco optou por um time praticamente todo reserva, teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e perdeu para o Madureira. Mas o técnico do Vasco, Marcelo Cabo, segue confiante na classificação da equipe para a final da Taça Rio.- Quando a gente terminou o jogo com o Boavista (eliminação na penúltima rodada da Taça Guanabara), nós sentamos, fizemos o planejamento e decidimos que, no primeiro jogo (da Taça Rio) jogaria o G2, equipe B, e, no outro, a equipe G1. Nos dá possibilidades, abrindo semanas para dar ênfase física e técnica, para começar a Série B e Copa do Brasil e a gente só ajustar. E observar também os jovens. A gente dá espaço para o planejamento do clube. Nada demais o placar, foram quase 40 minutos com um a menos - analisou o treinador cruz-maltino.
Na verdade foi mais tempo. Laranjeira foi expulso aos 28 minutos do primeiro tempo e, desta forma, não poderá estar nem no banco de reservas no jogo do próximo final de semana, em São Januário. Os titulares retornarão, só que o comandante da equipe discordou da arbitragem de João Batista de Arruda.
- No próximo sábado voltam todos os jogadores que não jogaram. O Laranjeira, eu já conversei com ele e, na minha opinião, não foi justa a expulsão. Mas tudo bem. Só que, no lance seguinte, o 10 do madureira teve o mesmo gesto. Então foram critérios diferentes. E, antes, o zagueiro central deles fez uma falta mais dura. A minha constatação é pelo critério. Falei para ele (Laranjeira), no vestiário, que ele não tem que carregar essa culpa. Que sirva de aprendizado, mas acho que foi injusta - afirmou Marcelo Cabo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados