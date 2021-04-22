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Marcelo Cabo de olho: jogadores do time sub-20 do Vasco treinam entre os profissionais

O lateral-direito JP Galvão, os zagueiros Menezes e Yuri e o atacante Arthur Sales, que integraram o time no início do Estadual, retornam às atividades com a equipe principal...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 14:26

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 14:26
Crédito: Arthur Sales é dos jogadores mais promissores das categorias de base vascaínas (Rafael Ribeiro / Vasco
Enquanto parte do elenco goza período de folga, outros jovens, estes juniores, serão observados pela comissão técnica do time principal do Vasco. Trata-se do lateral-direito JP Galvão, dos zagueiros Menezes e Yuri e do atacante Arthur Sales. Eles participam já da atividade desta quarta-feira, no CT do Almirante.Os quatro fizeram parte do grupo que iniciou a temporada como profissional, mas tiveram pouco espaço. Foram dois jogos que o Vasco optou por designar ao time sub-22, comandado por Diogo Siston, treinador da equipe sub-20. Eles serão comandados, agora, pela comissão de Marcelo Cabo.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O Vasco encara o Resende neste sábado, mas não tem chance de classificação à semifinal da Taça Guanabara. O Cruz-Maltino tem encaminhada a vaga na Taça Rio, mas o foco é o início da Série B, em cerca de seis semanas.

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