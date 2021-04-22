Marcelo Cabo de olho: jogadores do time sub-20 do Vasco treinam entre os profissionais

Enquanto parte do elenco goza período de folga, outros jovens, estes juniores, serão observados pela comissão técnica do time principal do Vasco. Trata-se do lateral-direito JP Galvão, dos zagueiros Menezes e Yuri e do atacante Arthur Sales. Eles participam já da atividade desta quarta-feira, no CT do Almirante.Os quatro fizeram parte do grupo que iniciou a temporada como profissional, mas tiveram pouco espaço. Foram dois jogos que o Vasco optou por designar ao time sub-22, comandado por Diogo Siston, treinador da equipe sub-20. Eles serão comandados, agora, pela comissão de Marcelo Cabo.