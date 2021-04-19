Marcelo Cabo critica pênalti não marcado para o Vasco: 'Tem árbitros mais experientes'

Crédito: Marcelo Cabo viveu grande frustração na noite deste domingo, em Saquarema (Reprodução / Vasco TV

O empate não bastaria e o Vasco já sabia disso. Certamente a Federação de Futebol do Estado do Rio também sabia. Por toda essa importância, o técnico do Vasco, Marcelo Cabo, lamentou a escolha por um árbitro pouco experiente para a partida. As críticas do treinador foram duras.- Consternação, tristeza grande pela forma que foi, um pênalti claro a nosso favor não foi marcado. Um jogo dessa importância, valendo a nossa classificação. Acho que o quadro de árbitro da federação tem árbitros mais experientes. Colocaram um árbitro que está fazendo apenas seu quarto jogo na Primeira Divisão. Apitou seletiva, Segunda Divisão e Série D. Se ele tivesse dado o pênalti, seria 3 a 2 - cravou o treinador.

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O lance em questão foi ainda no primeiro tempo. Germán Cano foi empurrado dentro da grande área e o árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano nada marcou. O time cruz-maltino tem encaminhada a classificação para a Taça Rio, mas o foco da equipe na temporada é a Série B do Campeonato Brasileiro. A competição terá início em seis semanas. Cabo afirma não haver planejamento para agora.