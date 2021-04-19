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  • Marcelo Cabo critica pênalti não marcado para o Vasco: 'Tem árbitros mais experientes'
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Marcelo Cabo critica pênalti não marcado para o Vasco: 'Tem árbitros mais experientes'

Treinador do Cruz-Maltino atacou Tarcizo Pinheiro Caetano por não ter assinalado uma penalidade na jogada em que Germán Cano caiu na grande área, no primeiro tempo...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 21:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2021 às 21:45
Crédito: Marcelo Cabo viveu grande frustração na noite deste domingo, em Saquarema (Reprodução / Vasco TV
O empate não bastaria e o Vasco já sabia disso. Certamente a Federação de Futebol do Estado do Rio também sabia. Por toda essa importância, o técnico do Vasco, Marcelo Cabo, lamentou a escolha por um árbitro pouco experiente para a partida. As críticas do treinador foram duras.- Consternação, tristeza grande pela forma que foi, um pênalti claro a nosso favor não foi marcado. Um jogo dessa importância, valendo a nossa classificação. Acho que o quadro de árbitro da federação tem árbitros mais experientes. Colocaram um árbitro que está fazendo apenas seu quarto jogo na Primeira Divisão. Apitou seletiva, Segunda Divisão e Série D. Se ele tivesse dado o pênalti, seria 3 a 2 - cravou o treinador.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O lance em questão foi ainda no primeiro tempo. Germán Cano foi empurrado dentro da grande área e o árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano nada marcou. O time cruz-maltino tem encaminhada a classificação para a Taça Rio, mas o foco da equipe na temporada é a Série B do Campeonato Brasileiro. A competição terá início em seis semanas. Cabo afirma não haver planejamento para agora.
- O Vasco é muito grande para ser eliminado. Mas sabíamos do risco. Começamos com o sub-20 (mais jogadores profissionais jovens), jogadores experientes estavam de férias. Em termos de formatação e evolução de elenco, estou satisfeito. Temos plano de jogo e variações definidas. Agora, vamos replanejar a sequência. Vamos planejar o Vasco para a Copa do Brasil e Série B. Precisávamos assumir o risco, mas acho que o Vasco está no caminho certo - afirmou o treinador.

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