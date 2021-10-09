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Marcão vê 'resultado injusto' e destaca desempenho do Fluminense: 'Criamos muito e a bola não entrou'

Treinador tricolor exalta a força da equipe na etapa final do 0 a 0 com o Atlético-GO, opina sobre vaias a Danilo Barcelos e reconhece necessidade da equipe aprimorar pontaria...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 19:59

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 19:59

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
O técnico Marcão classificou como "injusto" o tropeço do Fluminense ficar no 0 a 0 com o Atlético-GO neste sábado (9), no Maracanã. Em entrevista coletiva neste sábado, o comandante tricolor exaltou a maneira como a equipe se lançou à frente em busca do triunfo. - Queríamos os três pontos, criamos nos dois tempos. A bola não entrou e precisamos trabalhar ainda mais. Acho que o resultado foi muito injusto, fizemos um bom jogo. Lamentamos o resultado, mas fizemos de tudo, foi um bom desempenho e tivemos várias situações. Infelizmente, não conseguimos converter em gols - e, em seguida, falou sobre os tricolores terem conquistado apenas um ponto em dois jogos:
- Temos uma sequência ruim, mas precisamos pensar jogo a jogo. Temos certeza que estamos no caminho mais próximo da vitória do que da adversidade - complementou.
O técnico destacou a maneira como a equipe aumentou sua intensidade na etapa final.
- A gente tentou surpreender o Atlético, fizemos um segundo tempo muito forte. O que a gente imaginou para a partida, conseguimos fazer. Uma pena que o gol não saiu, porque iria premiar uma boa atuação desses meninos - disse.
Marcão também opinou sobre as vaias que Danilo Barcelos sofreu.
- O Danilo vem sofrendo essa pressão, mas acho que o torcedor também entendeu que ele produziu bem, dá para ver pelos números dele. É um cara de bom vestiário, forte dentro do grupo - disse.
O Fluminense, com 33 pontos, volta a campo na próxima quarta-feira (13), contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

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