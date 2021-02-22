Marcão tem duas baixas no setor defensivo do Fluminense para o confronto com o Fortaleza

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O técnico Marcão terá de fazer mudanças no seu setor defensivo no último compromisso do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Suspensos por cartões recebidos no empate em 1 a 1 com o Santos na Vila Belmiro, o zagueiro Nino e o lateral-esquerdo Egídio não atuarão contra o Fortaleza nesta quinta-feira.

O camisa 6, que era um dos "pendurados" do Tricolor das Laranjeiras, recebeu o terceiro cartão amarelo ainda no primeiro tempo. A alternativa mais provável é que Danilo Barcelos atue no Maracanã nesta quinta-feira.