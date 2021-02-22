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Marcão tem duas baixas no setor defensivo do Fluminense para o confronto com o Fortaleza

Técnico não contará com o zagueiro Nino, que foi expulso, e com Egídio, que cumprirá suspensão por recebeu terceiro cartão amarelo no 1 a 1 com o Santos neste domingo...
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Publicado em 

22 fev 2021 às 13:45

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 13:45

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O técnico Marcão terá de fazer mudanças no seu setor defensivo no último compromisso do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Suspensos por cartões recebidos no empate em 1 a 1 com o Santos na Vila Belmiro, o zagueiro Nino e o lateral-esquerdo Egídio não atuarão contra o Fortaleza nesta quinta-feira.
O camisa 6, que era um dos "pendurados" do Tricolor das Laranjeiras, recebeu o terceiro cartão amarelo ainda no primeiro tempo. A alternativa mais provável é que Danilo Barcelos atue no Maracanã nesta quinta-feira.
Nino, por sua vez, foi expulso aos 38 minutos do segundo tempo, após ter se irritado com a marcação de uma falta. Como, após orientação da CBF, o Fluminense só pode lançar Matheus Ferraz em campo no dia 23 (entenda aqui), é provável que Frazan atue ao lado de Luccas Claro.

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