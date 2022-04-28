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futebol

Marcão realiza primeiro treino do Fluminense após saída de Abel Braga; comando é interino

Tricolor vai avaliar o mercado para buscar uma reposição para o veterano, que entregou o cargo após desgaste e pressão...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 13:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 13:41
Depois da saída de Abel Braga na manhã desta quinta-feira, Marcão comandou o primeiro treinamento do Fluminense no CT Carlos Castilho. O ex-jogador e integrante da comissão técnica permanente será o interino na partida contra o Coritiba neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A diretoria ainda busca uma solução após o treinador entregar o cargo.Como a notícia acabou pegando o clube de surpresa, ainda não há um nome fechado. O Tricolor analisa as opções no mercado e nomes como Fernando Diniz, Renato Gaúcho, Enderson Moreira e até Cuca, que demandaria um esforço financeiro maior, já começam a surgir no radar. Ainda é cedo, porém, para dar qualquer certeza.
Marcão assume o time pela quarta temporada consecutiva. Desde 2016, já atuou como interino em três ocasiões e acabou efetivado no cargo em outras três. São 63 jogos, 28 vitórias, 16 empates e 19 derrotas. O aproveitamento com ele é de 52,9%. Em 2021, o ex-volante teve a maior sequência no comando, quando assumiu o time agosto e encerrou a temporada em dezembro, somando 25 jogos, 11 vitórias, quatro empates e 10 derrotas.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
​No próximo domingo, o Fluminense volta a campo para enfrentar o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, às 16h. O time joga novamente pela competição continental na quarta, às 21h30, quando recebe o Junior Barranquilla (COL).
Crédito: MarcãocomandouotreinodoFluminensenoCTCarlosCastilho(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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