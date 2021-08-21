Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marcão é o novo técnico do Fluminense até o final da temporada

Treinador assumiu o Fluminense em 2019, após a demissão de Fernando Diniz, e em 2020, depois da saída de Odair Hellman...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 15:26

Crédito: Marcão é o novo técnico do Fluminense (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Na tarde deste sábado, o Fluminense anunciou o novo técnico do elenco principal: Marcão. Parte da comissão técnica permanente, ele assumiu o comando do time em dois momentos cruciais e teve bom aproveitamento. Em 2019, Marcão ficou à frente do Fluminense em um momento crítico. Na zona de rebaixamento, o clube buscava escapar da Série B na temporada de 2020. O técnico não só alcançou esta meta, como também classificou o time para disputar a Sul-Americana. Na temporada passada, em 2020, o ex-jogador do Fluminense assumiu novamente a equipe, mas em uma situação distinta. Na época a saída precoce de Odair Hellman, o Flu lutava para se classificar para a disputa da Libertadores. O objetivo também foi alcançado por Marcão, que inclusive melhorou o aproveitamento da equipe no Brasileiro. Nas duas passagens, o treinador totaliza 38 jogos. Com 16 vitórias, 13 empates e 9 derrotas, e 53.51% de aproveitamento. Marcão ficará no comando do Tricolor até o final da temporada.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados