Marcão é o novo técnico do Fluminense até o final da temporada

Na tarde deste sábado, o Fluminense anunciou o novo técnico do elenco principal: Marcão. Parte da comissão técnica permanente, ele assumiu o comando do time em dois momentos cruciais e teve bom aproveitamento. Em 2019, Marcão ficou à frente do Fluminense em um momento crítico. Na zona de rebaixamento, o clube buscava escapar da Série B na temporada de 2020. O técnico não só alcançou esta meta, como também classificou o time para disputar a Sul-Americana. Na temporada passada, em 2020, o ex-jogador do Fluminense assumiu novamente a equipe, mas em uma situação distinta. Na época a saída precoce de Odair Hellman, o Flu lutava para se classificar para a disputa da Libertadores. O objetivo também foi alcançado por Marcão, que inclusive melhorou o aproveitamento da equipe no Brasileiro. Nas duas passagens, o treinador totaliza 38 jogos. Com 16 vitórias, 13 empates e 9 derrotas, e 53.51% de aproveitamento. Marcão ficará no comando do Tricolor até o final da temporada.