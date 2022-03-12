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Maracanã entrega desejo antigo do Flamengo, e líder freia empolgação com gramado: 'Veremos se aguenta'

Ao LANCE!, o CEO Severiano Braga explica que o Maracanã terá características de um "jogo mais rápido" com o novo gramado. Esperançoso, Filipe Luís mantém a cautela a respeito...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 08:00

Publicado em 12 de Março de 2022 às 08:00

Filipe Luís, acostumado aos "tapetes europeus" nos muitos anos de Atlético de Madrid e Chelsea, entre outros clubes, e um dos principais passadores do Flamengo desde 2019, foi um dos porta-vozes deste desejo interno. Em entrevista nesta semana, o lateral-esquerdo mostrou-se cauteloso antes de comemorar a nova condição do gramado do Maracanã, lembrando a dificuldade de manter o campo em boas condições diante de tantos jogos.
- Temos muita esperança, mas vamos passo a passo. Veremos como estará nesse primeiro jogo e se aguenta. O difícil do Maracanã é que jogam dois clubes e várias competições. Aí não adianta. Não há gramado que aguente - afirmou o lateral-esquerdo do Flamengo, ao canal do clube, antes de seguir:
- O gramado faz diferença. Não é desculpa. Quando o gramado está molhado, em ótimas condições, nosso time toca melhor a bola, mais rápido, chega com mais facilidade à área e influencia demais o nosso jogo. Por isso que exigimos tanto um bom gramado. Depois também somos exigidos para jogar bem.A reforma mais recente do Maracanã durou três meses, iniciando em 10 de dezembro, após a participação de Flamengo e Fluminense no Brasileirão. O gramado híbrido foi instalado e a expectativa é de que resista aos 70 jogos esperados para o ano. Segundo a gestão do estádio, a decisão não foi uma imposição dos clubes, mas, sim, uma medida em conjunto e em observação com o futebol que é disputado atualmente, explicou Severiano ao LANCE!.

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