Manutan reconhece dificuldades para enfrentar o Santos e convoca torcida do Corinthians para o clássico

Em busca do seu primeiro gol na temporada, o agora atacante Gustavo Mantuan pode desencantar em seu reencontro contra o Santos um ano e três meses da última vez que enfrentou o clube. O Peixe foi um dos sete adversários em que a prata da casa enfrentou em 2020, antes de se machucar e desfalcar o Corinthians por cerca de um ano. No entanto, ainda que tenha pouca idade, 20 anos, o jogador mostra cautela a se tratar do clássico que acontecerá nesta quarta-feira (2), às 21h35, na Neo Química Arena.

Mantuan reconhece que haverá dificuldades em encarar o Santos, mesmo com o Alvinegro da Vila Belmiro longe de estar em boa fase e sem ter vencido nos dois primeiros jogos do Estadual até aqui, e também da necessidade da Fiel Torcida em abraçar o elenco durante os 90 minutos.

- É sempre um jogo muito difícil e equilibrado contra o Santos. Sabemos que o elenco deles tem qualidade e por isso temos que estar focados durante os noventa minutos para esse grande desafio. Um clássico sempre será um jogo a parte e tenho certeza que vamos contar com o apoio de nossa torcida pra fazer um grande jogo e conquistar mais três pontos - destacou o jovem jogador.

No momento o Timão está focado em ter um novo centroavante, mas a diretoria do clube ainda não conseguiu encontrar esse jogador. Mantuan, então, tem sido utilizado como falso nove pela comissão técnica no Corinthians.

Existia um temor quanto as reações do camisa 31, mas até aqui são dois jogos, contra Ferroviária e Santo André, pelas duas primeiras rodadas do Paulistão, ambos sendo substituídos no decorrer do confronto, um empate e uma vitória respectivamente.

Mas o jogador ainda passou em branco e o seu único gol segue sendo na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, em São Januário, em 21 de outubro de 2020, pela penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão daquele ano. Depois da volta, o duelo contra o Peixe, nesta quarta-feira (2), tende a ser o quinto do Corinthians em que Mantuan segue buscando balançar as redes.