Manoel exalta defesa do Fluminense, que chegou ao terceiro jogo seguido sem ser sofrer gol na temporada

Crédito: Manoel tem feitos bom jogos ao substituir Nino, que está com a seleção olímpica (Mailson Santana/FFC

Uma das preocupações do Fluminense para a sequência da temporada era a ausência do zagueiro Nino, que está com a seleção olímpica. Porém, nos últimos três jogos o time não levou gol e a defesa teve atuações consistentes. Em entrevista ao site oficial do clube, Manoel teceu elogios ao sistema e disse estar feliz por entrar e contribuir.

> Confira a classificação do Campeonato Brasileiro - Muito importante chegar ao terceiro jogo sem sofrer gol. A gente sabe da qualidade do nosso sistema defensivo, mas também temos que ressaltar a parte da frente, que contribui muito. É um momento bom que a gente espera manter. Esperamos manter o nível de atuações, porque não tomando gol, a gente com certeza vai fazer lá na frente por causa da qualidade dos jogadores que nós temos. Fico feliz e vamos entrar mais dedicados a cada jogo para conseguir nossos objetivos - declarou Manoel.

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Além do duelo contra o Cuiabá, em São Januário, o Tricolor não sofreu gol diante do RB Bragantino, no Maracanã, pela Copa do Brasil e na estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no Morumbi. Nesta quarta, será a vez do jogo de volta contra o Massa Bruta, às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, valendo uma vaga nas oitavas.

Segundo os números do portal "Sofascore", Luccas Claro teve duas interceptações, um desarme, dois duelos ganhos e 94% de acerto de passe. Manoel, por sua vez, somou dois cortes e três interceptações, com 84,6% de passes certos, no duelo contra a equipe mato-grossense.

- Feliz pela oportunidade. Estou muito tranquilo, procurando sempre ajudar meus companheiros dentro de campo, orientando. Estou me sentindo bem, fazia um tempo que não jogava, mas estou bem e sempre à disposição para ajudar a equipe - concluiu o camisa 26.

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Com esses números, o técnico Roger Machado fez questão de elogiar o desempenho de seu sistema defensivo. Além de nino, Nino e Manoel, o Tricolor conta ainda com David Braz e Matheus Ferraz para a posição no elenco.