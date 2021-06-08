Manoel exalta defesa do Fluminense, que chegou ao terceiro jogo seguido sem ser sofrer gol na temporada

Uma das preocupações do Fluminense para a sequência da temporada era a ausência do zagueiro Nino, que está com a seleção olímpica. Porém, nos últimos três jogos o time não levou gol e a defesa teve atuações consistentes. Em entrevista ao site oficial do clube, Manoel teceu elogios ao sistema e disse estar feliz por entrar e contribuir.
> Confira a classificação do Campeonato Brasileiro - Muito importante chegar ao terceiro jogo sem sofrer gol. A gente sabe da qualidade do nosso sistema defensivo, mas também temos que ressaltar a parte da frente, que contribui muito. É um momento bom que a gente espera manter. Esperamos manter o nível de atuações, porque não tomando gol, a gente com certeza vai fazer lá na frente por causa da qualidade dos jogadores que nós temos. Fico feliz e vamos entrar mais dedicados a cada jogo para conseguir nossos objetivos - declarou Manoel.
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Além do duelo contra o Cuiabá, em São Januário, o Tricolor não sofreu gol diante do RB Bragantino, no Maracanã, pela Copa do Brasil e na estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no Morumbi. Nesta quarta, será a vez do jogo de volta contra o Massa Bruta, às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, valendo uma vaga nas oitavas.
Segundo os números do portal "Sofascore", Luccas Claro teve duas interceptações, um desarme, dois duelos ganhos e 94% de acerto de passe. Manoel, por sua vez, somou dois cortes e três interceptações, com 84,6% de passes certos, no duelo contra a equipe mato-grossense.
- Feliz pela oportunidade. Estou muito tranquilo, procurando sempre ajudar meus companheiros dentro de campo, orientando. Estou me sentindo bem, fazia um tempo que não jogava, mas estou bem e sempre à disposição para ajudar a equipe - concluiu o camisa 26.
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Com esses números, o técnico Roger Machado fez questão de elogiar o desempenho de seu sistema defensivo. Além de nino, Nino e Manoel, o Tricolor conta ainda com David Braz e Matheus Ferraz para a posição no elenco.
- O cenário brasileiro e por vezes o externo deseja empurrar que todo mundo tem que propor jogo hoje. Mas independente do grupo, da característica que você tem, da capacidade dos jogadores, todo mundo tem que propor jogos. Defender bem é organização e talento. Atacar bem dessa forma é talento e organização. Se inverte essas variáveis. O fato de você não ter a bola não significa que você é mais defensivo. Pelo contrário. Às vezes você não tem a bola, mas está propondo o jogo. Porque está impondo ao adversário o jogo que você deseja. Levar a bola para onde você quer, roubar a bola para chegar ao gol adversário - disse Roger