Mano Menezes fala em 'superação de dificuldades' no triunfo do Bahia

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O ponto mais importante exaltado pelo técnico do Bahia, Mano Menezes, após o triunfo diante do Coritiba nessa segunda-feira (16) foi a postura adotada pela equipe pensando na superação de todas as adversidades encontradas no confronto desde sair atrás do marcador como também ser pressionado nos primeiros minutos do confronto.

Para ele, além dos méritos que precisam ser dados ao adversário diante da estratégia pensada, seus comandados conseguiram, no decorrer da partida, entender a melhor forma de correção e exerceram o domínio da partida até conseguir a virada do placar adverso já aos três minutos.

- Sempre falo que problemas acontecem. Às vezes, acontecem pela característica de seus jogadores. Nino ainda é um jogador com impetuosidade, sempre quer procurar o adversário para encontrar mais. Temos trabalhado para sustentar mais a linha. Ele tem feito jogos muito bons sustentando a linha. O mérito do Coritiba foi tirar a gente do posicionamento ideal nos primeiros minutos. Até a gente encaixar melhor, a gente sofreu. Depois, a gente esteve mais bem posicionado. Esse problema que o repórter se refere foi nos 15 primeiros minutos, que realmente não foi um bom posicionamento da equipe como um todo - disse Mano, acrescentando:

- Foi um jogo igual, de detalhes. São jogos que valem muito, porque se está jogando muita coisa nessa hora. Hoje aqui a possibilidade de abrir oito pontos para um adversário que, até duas semanas atrás, era um adversário direto na proximidade que estávamos do Z-4. A equipe está de parabéns, porque se superou, soube conviver com as dificuldades do jogo, apresentar soluções que tínhamos que apresentar para sair daqui com os três pontos.