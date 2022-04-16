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Mano Menezes é o favorito: Internacional deve anunciar novo técnico neste fim de semana

Profissional terá a responsabilidade de recuperar equipe após trabalho ruim de Medina...
LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2022 às 10:51

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 10:51

Neste momento, seriam cinco os nomes em análise pela diretoria do Internacional para ocupar o cargo de técnico da equipe após a demissão do uruguaio Alexander Medina, confirmada na última sexta-feira (15) depois do frustrante empate na Sul-Americana frente ao Guaireña, no Beira-Rio. De acordo com o portal "ge", Mano Menezes é o favorito para assumir o Colorado.>LANCE! cria live de estatísticas para ajudar apostadores no BrasileirãoMano Menezes teve passagens marcantes em clubes como Corinthians, Cruzeiro e também o arquirrival, Grêmio. Ele seria o favorito pela cúpula do Inter por sua experiência e a consideração de que tem maiores condições de extrair algo em um ambiente de pressão por resultados.
Curiosamente, se a contratação se confirmar, significaria o retorno de Mano ao clube onde, antes da história no rival, trabalhou na base do Colorado.
Outros nomes colocados como alvos viáveis para o posto foram Cuca (não estaria disposto a abrir mão de seu "ano sabático"), Tiago Nunes (trabalhos recentes pesam de maneira contrária) além de dois profissionais que já tiveram a experiência de dirigir a equipe principal no banco de reservas: Lisca (questões de relacionamento seriam empecilho) e Odair Hellmann, nome visto como difícil pela necessidade de arcar com multa rescisória equivalente a mais de R$ 9 milhões.
Em meio ao desejo de fazer o anúncio do novo comandante ainda no fim de semana, o interino Cauan de Almeida vai dirigir a equipe no próximo jogo do Inter onde a equipe joga novamente no Beira-Rio, diante do Fortaleza, pela segunda rodada do Brasileirão.
Crédito: ManoMenezes,velhoconhecidodotorcedorbrasileiro,éofavoritoparaassumiroInter(DIVULGAÇÃO/AL-NASSR

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