Mano Menezes desconversa sobre reforços no Bahia

Depois de alguns dias de negociação, o Bahia confirmou a chegada do técnico Mano Menezes, que foi apresentado no CT Evaristo de Macedo na última sexta-feira a tarde.Na coletiva de imprensa, entre diversos temas debatidos pelo comandante, Mano foi questionado sobre indicações de reforços e adotou um discurso de cautela.

‘Vamos trabalhar de forma interna. Não temos que expor jogadores. Não seria inteligente citar setores e, enquanto não chega, os jogadores vão olhar para o treinador e falar que estão fora dos planos. Estamos aqui para ganhar jogadores, ter o maior número de jogadores atuando bem, fazer com que retomem os bons momentos. Essa é a missão do técnico que chega, e é isso que vamos fazer. Qualquer coisa fora disso vai passar pelo tempo e pelos canais do clube até se tornar público’, declarou o comandante.