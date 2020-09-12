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futebol

Mano Menezes desconversa sobre reforços no Bahia

Treinador prometeu avaliar o elenco antes de indicar novos jogadores ao presidente...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 18:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2020 às 18:12
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Depois de alguns dias de negociação, o Bahia confirmou a chegada do técnico Mano Menezes, que foi apresentado no CT Evaristo de Macedo na última sexta-feira a tarde.Na coletiva de imprensa, entre diversos temas debatidos pelo comandante, Mano foi questionado sobre indicações de reforços e adotou um discurso de cautela.
‘Vamos trabalhar de forma interna. Não temos que expor jogadores. Não seria inteligente citar setores e, enquanto não chega, os jogadores vão olhar para o treinador e falar que estão fora dos planos. Estamos aqui para ganhar jogadores, ter o maior número de jogadores atuando bem, fazer com que retomem os bons momentos. Essa é a missão do técnico que chega, e é isso que vamos fazer. Qualquer coisa fora disso vai passar pelo tempo e pelos canais do clube até se tornar público’, declarou o comandante.
A primeira experiência de Mano Menezes no Bahia será neste domingo, quando o Esquadrão de Aço encara o Atlético-GO.

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