Mano Menezes aceita proposta e vai comandar o Bahia, informa site

Após demitir Roger Machado na semana passada, o Bahia tem novo treinador. Trata-se de Mano Menezes, que aceitou a oferta do Tricolor e vai assinar contrato até dezembro de 2021.De acordo com o site Globoesporte.com, o acerto poderia ter ocorrido antes, mas Eduardo Silva, preparador físico da comissão de Mano, sofreu um AVC e por isso a negociação se arrastou.
No Bahia, ele terá a missão de recolocar o clube na parte de cima da tabela e dar confiança aos jogadores, que caíram de rendimento após o vice-campeonato da Copa do Nordeste.
O último trabalho de Mano Menezes foi no Palmeiras, onde deixou o clube em novembro de 2019. Antes do Verdão ele pediu demissão do Cruzeiro, clube que conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil 2017 e 2018.