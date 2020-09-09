Mano Menezes aceita proposta e vai comandar o Bahia, informa site

Crédito: Mano Menezes, um dos técnicos mais renomados do país, estava sem clube após saída do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras

Após demitir Roger Machado na semana passada, o Bahia tem novo treinador. Trata-se de Mano Menezes, que aceitou a oferta do Tricolor e vai assinar contrato até dezembro de 2021.De acordo com o site Globoesporte.com, o acerto poderia ter ocorrido antes, mas Eduardo Silva, preparador físico da comissão de Mano, sofreu um AVC e por isso a negociação se arrastou.

No Bahia, ele terá a missão de recolocar o clube na parte de cima da tabela e dar confiança aos jogadores, que caíram de rendimento após o vice-campeonato da Copa do Nordeste.