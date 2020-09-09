Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mano Menezes aceita proposta e vai comandar o Bahia, informa site

Treinador estava sem clube desde a saída do Palmeiras e agora vai dirigir o Tricolor até o fim de 2021. Ele chega no clube baiano após a demissão de Roger Machado...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 21:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 21:56
Crédito: Mano Menezes, um dos técnicos mais renomados do país, estava sem clube após saída do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras
Após demitir Roger Machado na semana passada, o Bahia tem novo treinador. Trata-se de Mano Menezes, que aceitou a oferta do Tricolor e vai assinar contrato até dezembro de 2021.De acordo com o site Globoesporte.com, o acerto poderia ter ocorrido antes, mas Eduardo Silva, preparador físico da comissão de Mano, sofreu um AVC e por isso a negociação se arrastou.
No Bahia, ele terá a missão de recolocar o clube na parte de cima da tabela e dar confiança aos jogadores, que caíram de rendimento após o vice-campeonato da Copa do Nordeste.
O último trabalho de Mano Menezes foi no Palmeiras, onde deixou o clube em novembro de 2019. Antes do Verdão ele pediu demissão do Cruzeiro, clube que conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil 2017 e 2018.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados