Mancini vê evolução e revela ter usado o tabu como motivação para o Majestoso

O Corinthians superou o São Paulo na Neo Química Arena por 1 a 0, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva, o treinador do Alvinegro, Vagner Mancini, destacou a postura da equipe.
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- Eu vejo uma evolução muito grande em todos os quesitos. O Corinthians vinha de uma forma que me ajudou pois já era taticamente organizado. Eu vejo uma equipe jogando contra o líder com personalidade, imposição, atitude, sem medo de marcar adiantado e fazendo com que o São Paulo tivesse um pouco de dificuldade na saída de bola quando adiantamos a marcação. Nós tivemos as melhores oportunidades e o resultado acabou sendo pouco diante do que vi no jogo.Com a vitória, o Corinthians manteve vivo o tabu de jamais ter perdido para o São Paulo na Neo Química Arena, e o técnico do Timão confessou que usou disso para motivar seus jogadores.
- Foi usado sim o tabu como motivação. Eu acho que isso também faz parte do jogo, você incentivá-los e fazer com que os atletas tenham que se superar dentro de campo para que isso se torne rotina. Enquanto estivermos aqui, nós não queremos perder para ninguém, ainda mais diante de um rival.