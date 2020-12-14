Mancini vê evolução e revela ter usado o tabu como motivação para o Majestoso

- Eu vejo uma evolução muito grande em todos os quesitos. O Corinthians vinha de uma forma que me ajudou pois já era taticamente organizado. Eu vejo uma equipe jogando contra o líder com personalidade, imposição, atitude, sem medo de marcar adiantado e fazendo com que o São Paulo tivesse um pouco de dificuldade na saída de bola quando adiantamos a marcação. Nós tivemos as melhores oportunidades e o resultado acabou sendo pouco diante do que vi no jogo.Com a vitória, o Corinthians manteve vivo o tabu de jamais ter perdido para o São Paulo na Neo Química Arena, e o técnico do Timão confessou que usou disso para motivar seus jogadores.