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Mancini valoriza vitória do Corinthians e vê erros de passe como motivo para oscilação

Técnico do Timão concedeu entrevista coletiva após vencer o Guarani por 1 a 0 e entende como importante o resultado no processo de maturação da equipe neste momento...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 23:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2021 às 23:57
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Enquanto torcedores e analistas comentam os defeitos na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Guarani, neste domingo, o técnico Vagner Mancini valorizou o resultado e comentou a importância dele para o processo pelo qual a equipe passa neste momento. Além disso, ele entende que a oscilação do time passa pelos erros de passe durante toda a partida no Brinco de Ouro.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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Em entrevista coletiva após o duelo em Campinas, o comandante corintiano analisou a vitória do Alvinegro pela 11ª rodada do Paulistão. Para ele, o adversário fez um jogo duro, que dificultou a atuação de sua equipe, que entrou em campo com uma proposta de um time mais leve com as mudanças e com a inserção dos jovens recém-promovidos das categorias de base.
- Felizmente uma vitória, achei que foi um jogo extremamente disputado, enfrentamos um adversário que valorizou muito o jogo no corpo a corpo, e em alguns momentos nós tivemos dificuldade com isso, até porque entramos com uma equipe bem leve na frente, e fez com que a gente tivesse algumas oscilações na partida, mas de maneira geral, por conta de mudanças na equipe, a vitória era fundamental, porque sabemos que o processo é um pouquinho mais lento em que precisaremos ter um pouquinho de paciência para que esses meninos amadureçam jogando - explicou o treinador.Na entrevista, Mancini foi questionado sobre os passes errados do Corinthians durante a partida e concordou que esse foi um grande problema da equipe. Aliás, para ele, esse foi o motivo pelo qual o Timão oscilou tanto nos 90 minutos. Embora seja um gesto técnico individual e não tático, o comandante acredita que isso faça parte do processo de maturação do esquema e dos jogadores, mas amenizado por conta dos resultados positivos em sequência.
- Eu também achei que foram muitos erros de passe, e isso é um gesto técnico, não tem como você melhorar se não estiver concentrado na partida, não fizer uma boa leitura de jogo, o gesto técnico está muito mais aliado à parte técnica individual do atleta, do que alguma questão tática. A partir do momento em que você se sente bem na partida, que você está convicto, confiante, você tem uma tendência a acertar mais, porque a oscilação do Corinthians se deu muito em cima disso. Na segunda etapa nós tivemos um pouquinho mais de acerto de passe, mas ainda distante daquilo que todos nós julgamos essencial.
- Acho que o mais importante é você arrumar a sua equipe, já que a gente vem modificando vencendo as partidas, isso acaba gerando um ânimo, um ambiente favorável para que tudo isso que está sendo feito, tenha um tempo de maturação e possa dar resultado - completou.
Não dará muito tempo para Mancini corrigir esses problemas, já que o próximo compromisso corintiano será nesta terça-feira, às 20h, em Araraquara, contra a Ferroviária. Com 14 pontos, o Corinthians é o líder geral do Paulistão-2021.

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