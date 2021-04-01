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futebol

Mancini segue fazendo ajustes no time do Corinthians em semana de treinos

Elenco corintiano voltou a treinar na manhã desta quinta-feira (1º) ainda sem saber quando voltará a jogar...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 13:13

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 13:13
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O elenco do Corinthians voltou aos treinos na manhã desta quinta-feira (1º), ainda sem saber qual será a próxima vez que entrará em campo.
Durante a atividade, o técnico Vagner Mancini seguiu realizando ajustes , principalmente na segunda parte dos trabalhos, onde ele promoveu um treinamento tático.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosDesde segunda-feira (29), quando o plantel corintiano retornou ao cotidiano no CT Joaquim Grava, o treinador tem realizado alguns trabalhos voltados a ajustes táticos da equipe, que mesmo sem perder há nove partidas não tem agradado Mancini, que, inclusive, já teceu comentários públicos sobre a sua insatisfação quanto ao desempenho do time.
Antes, em um primeiro momento, os jogadores foram submetidos a um período de aprimoramento de situações de cruzamento e finalizações.
Devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus, o Governo de São Paulo anunciou no dia 15 de março a fase emergencial no Estado, que, neste momento, tem periodicidade até 11 de abril. Dentre as medidas de restrição, está a proibição de eventos esportivos. No entanto, a Federação Paulista de Futebol busca medidas para que o Estadual acontece neste período, seja com a realização dos jogos em outras Unidades da Federação ou através da autorização do Ministério Público.
Caso essas alternativas da FPF sejam bem sucedidas, o Timão está na prateleira dos clubes que terão o adiantamento dos seus jogos priorizados, por conta do acúmulo de competições.

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