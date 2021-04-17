Mancini revela conversa com Otero e desejo do jogador em 'reverter situação' no Corinthians

O contrato de Otero com o Corinthians termina no dia 30 de junho, e até agora a diretoria do clube não procurou o jogador para renovar, o que aumenta as chances do meia deixar o clube ao fim do vínculo.

No entanto, o técnico corintiano Vagner Mancini segue contando com o atleta. Nesta sexta-feira (16), o comandante do Timão promoveu a entrada do venezuelano no segundo tempo, no empate em 1 a 1 contra o São Bento, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.Mancini, inclusive, revelou que te conversado com Otero, que deseja usar a sua reta final de contrato com o Corinthians para reverter a situação atual e conseguir convencer a diretoria da renovação.

– Já tive conversas com o Otero, ele me disse recentemente que quer reverter a situação, então eu tenho que acreditar no elenco que tenho em mãos e não posso ficar abrindo mãos de nenhum jogador, para que a gente tenha um elenco mais forte – disse o treinador em entrevista coletiva virtual nesta sexta-feira (16), após o duelo contra o clube de Sorocaba.

Na última segunda-feira (12), a direção corintiana liberou o meia Cazares, cujo o vínculo terminaria na mesma data de Otero e não seria renovado. O jogador equatoriano despertou o interesse do Fluminense, e o Timão abriu mão de pouco menos de dois meses de trabalho que o atleta ainda teria no Alvinegro.

Contudo, Mancini alerta que a situação de Otero não se assemelha ao seu ex-companheiro de Timão, já que o camisa 11 não conversa com outra equipe e deseja mostrar o seu valor com o uniforme corintiano.

– É um atleta que está a disposição, tem contrato com o clube e, de maneira alguma, alguém que assina um contrato de 12 meses tem nove para se apresentar em campo. Então, a decisão de usar o Otero é a decisão usada com todos os atletas do elenco. A partir do momento, como foi com o Cazares, que o atleta foi negociado, é diferente, a gente perde o jogador. Mas, nesse caso, não – deixou claro Vagner Mancini.