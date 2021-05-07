Mancini lamenta gols perdidos pelo Corinthians na Sul-Americana: 'Poderia ter feito mais'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians teve uma vitória importante contra o Sport Huancayo-PER para seu futuro na Copa Sul-Americana e para a consolidação do novo esquema tático. No entanto, Vagner Mancini acredita que o placar de 3 a 0 poderia ter sido mais elástico, pensando na briga por uma vaga nas oitavas de final.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva após a partida em Lima, o técnico do Timão se disse satisfeito com a atuação da equipe contra os peruanos, principalmente na comparação com as partidas anteriores, que mostraram oscilações.

- Eu estou satisfeito, acho que o Corinthians melhorou muito. Esses dois jogos abrem uma excelente perspectiva, e a expectativa que temos é que a equipe possa melhorar a cada jogo com esse sistema - analisou o comandante.No entanto, apesar de contente com o desempenho do time, Mancini acredita que muitas chances foram desperdiçadas, algo que pode fazer a diferença na classificação da chave, já que o saldo de gols pode definir quem vai levar a vaga no Grupo E da Copa Sul-Americana, especialmente na disputa com o Peñarol.

- Acho que a gente poderia ter feito mais gols. A equipe acabou desperdiçando uma série de oportunidades que poderiam ser criadas ofensivamente, teve volume. Seria importante ter feito mais gols, porque a gente acredita em uma vaga na Sul-Americana e duelar com o Peñarol por gols no grupo - concluiu.