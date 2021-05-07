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Mancini lamenta gols perdidos pelo Corinthians na Sul-Americana: 'Poderia ter feito mais'

Técnico do Timão queria que a equipe fizesse mais saldo por conta da briga por uma vaga nas oitavas de final da competição continental. Para ele, número de gols fará a diferença...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 18:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 18:23
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians teve uma vitória importante contra o Sport Huancayo-PER para seu futuro na Copa Sul-Americana e para a consolidação do novo esquema tático. No entanto, Vagner Mancini acredita que o placar de 3 a 0 poderia ter sido mais elástico, pensando na briga por uma vaga nas oitavas de final.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Cazares já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Em entrevista coletiva após a partida em Lima, o técnico do Timão se disse satisfeito com a atuação da equipe contra os peruanos, principalmente na comparação com as partidas anteriores, que mostraram oscilações.
- Eu estou satisfeito, acho que o Corinthians melhorou muito. Esses dois jogos abrem uma excelente perspectiva, e a expectativa que temos é que a equipe possa melhorar a cada jogo com esse sistema - analisou o comandante.No entanto, apesar de contente com o desempenho do time, Mancini acredita que muitas chances foram desperdiçadas, algo que pode fazer a diferença na classificação da chave, já que o saldo de gols pode definir quem vai levar a vaga no Grupo E da Copa Sul-Americana, especialmente na disputa com o Peñarol.
- Acho que a gente poderia ter feito mais gols. A equipe acabou desperdiçando uma série de oportunidades que poderiam ser criadas ofensivamente, teve volume. Seria importante ter feito mais gols, porque a gente acredita em uma vaga na Sul-Americana e duelar com o Peñarol por gols no grupo - concluiu.
Contra o Huancayo, o Corinthians finalizou 18 vezes, dez certas e oito erradas, pelo menos duas dessas chances foram claras (Otero e Cauê) e poderiam ter ampliado o placar para 5 a 0, aumentando o saldo em dois, saindo de 1 gol atualmente, para três. O Peñarol, líder do Grupo E, tem saldo positivo de 9.

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