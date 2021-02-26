Mancini justifica 'corte' de Michel e explica lesão de Luan no Corinthians: 'Não posso desistir de ninguém'

Crédito: Reprodução/Corinthians TV

O Corinthians empatou em 0 a 0 com o Internacional, no Beira-Rio, nesta quinta-feira, pela última rodada do Brasileirão-2020 e acabou ajudando indiretamente no título do Flamengo, mas o tema da entrevista coletiva de Vagner Mancini foi basicamente o planejamento para a temporada 2021 e o treinador precisou explicar as situações de Luan e de Michel Macedo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Tanto o meia quanto o lateral-direito ficaram fora da viagem para Porto Alegre, mas por motivos diferentes. Segundo o treinador corintiano, a ausência da dupla não significa desistência de algum deles, mas sim o problema físico de um deles e opção tática que o fez abrir mão do outro para essa partida.

Segundo Mancini, Michel Macedo ficou fora do duelo desta quinta-feira por preferência de jogo do técnico. Sem Fagner, lesionado, Michel seria o escolhido natural, mas o treinador optou por colocar Bruno Méndez, improvisado, como titular e abriu mão de levar o outro lateral de ofício para o Rio Grande do Sul.

- Sobre o Michel foi opção minha não entrar, o Bruno já fez grandes jogos pela seleção uruguaia de lateral, foi uma situação em que eu queria elevar a estatura, então foi opção do treinador a não vinda do Michel - explicou Mancini.No entanto, Michel está negociando sua saída do Corinthians, e já teria destino certo, ainda não divulgado, para atuar na temporada 2021. Por isso, segundo apurou o LANCE!, ele acabou ficando fora da viagem e do jogo contra o Inter.

O caso de Luan é bem diferente. Apesar de não ter mostrado boas atuações no Corinthians, ele ainda conta com o apoio da comissão técnica e só ficou fora do jogo pelo agravamento de um incômodo antigo no adutor da perna direita. Por precaução, Mancini e o departamento médico preservaram o meia de ficar entre os relacionados, e ele segue como dúvida para a estreia no Paulistão.

- Sobre o Luan, não houve desistência, o atleta vem há cerca de 60 dias com um incômodo nos adutores, e como nós tínhamos o último jogo agora e a estreia do Campeonato Paulista, foi agravado um pouquinho de algumas queixas do atleta, então nós achamos melhor tirar o Luan desse jogo, não sabemos se ele terá condições no domingo, mas eu não desisti do jogador. Aliás, eu não posso desistir de ninguém, porque o futebol, a cada dia, se renova e acaba gerando novas oportunidades para todo mundo - concluiu o comandante alvinegro.