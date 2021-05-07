Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mancini garante que o 'Corinthians definitivamente encontrou uma maneira de jogar'

Contra o Sport Huancayo (PER), treinador corintiano manteve esquema com três zagueiros, utilizado no empate contra o São Paulo, no último fim de semana...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 01:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 01:13
Crédito: Reprodução/Corinthians TV
É oficial: o Corinthians utilizará um sistema defensivo com três zagueiros com mais frequência. Após adotar o esquema no empate em 2 a 2 contra o São Paulo, no último domingo (2), pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, e mantê-lo na vitória por 3 a 0 sobre o Sport Huancayo (PER), nesta quinta-feira (6), no estádio Nacional, de Lima, pela terceira rodada do grupo E, da Copa Sul-Americana, o técnico corintiano Vagner Mancini se deu como convencido que a forma de jogo é a ideal para o clube neste momento.
>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogos do Timão!- Essa vitória foi importante ao aspecto tático, porque deu uma conotação diferente ao time, que ficou mais agressivo. Obvio que requer ajustes e precisa ser feito para melhorar a cada jogo. O Corinthians definitivamente, nesta temporada, encontrou uma maneira de jogar – disse o técnico em entrevista coletiva virtual concedida após o triunfo sobre os peruanos.
Por sua vez, Mancini não descartou em algumas situações voltar ao estilo de jogo que vinha aplicando no início da temporada, com uma primeira linha de quatro jogadores, mas garantiu que, com as boas atuações nos últimos dois jogos, os três zagueiros trouxeram ‘algo significativo’ à equipe.
- Diante daquilo que está acontecendo neste momento, a gente vai usar esse esquema sim. Não quer dizer que eventualmente vamos jogar com uma linha de quatro defensores, mas nesse momento é importante acrescentar algo significativo para que a equipe jogue ainda melhor – comentou o comandante corintiano.
Um dos principais beneficiados com o novo sistema tático foi o meia-atacante Luan, que, dos cinco gols marcados pelo Timão nas últimas duas partidas, marcou três.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados