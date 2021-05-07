Mancini garante que o 'Corinthians definitivamente encontrou uma maneira de jogar'

Crédito: Reprodução/Corinthians TV

É oficial: o Corinthians utilizará um sistema defensivo com três zagueiros com mais frequência. Após adotar o esquema no empate em 2 a 2 contra o São Paulo, no último domingo (2), pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, e mantê-lo na vitória por 3 a 0 sobre o Sport Huancayo (PER), nesta quinta-feira (6), no estádio Nacional, de Lima, pela terceira rodada do grupo E, da Copa Sul-Americana, o técnico corintiano Vagner Mancini se deu como convencido que a forma de jogo é a ideal para o clube neste momento.

>> Confira a tabela da Sul-Americana e simule os próximos jogos do Timão!- Essa vitória foi importante ao aspecto tático, porque deu uma conotação diferente ao time, que ficou mais agressivo. Obvio que requer ajustes e precisa ser feito para melhorar a cada jogo. O Corinthians definitivamente, nesta temporada, encontrou uma maneira de jogar – disse o técnico em entrevista coletiva virtual concedida após o triunfo sobre os peruanos.

Por sua vez, Mancini não descartou em algumas situações voltar ao estilo de jogo que vinha aplicando no início da temporada, com uma primeira linha de quatro jogadores, mas garantiu que, com as boas atuações nos últimos dois jogos, os três zagueiros trouxeram ‘algo significativo’ à equipe.

- Diante daquilo que está acontecendo neste momento, a gente vai usar esse esquema sim. Não quer dizer que eventualmente vamos jogar com uma linha de quatro defensores, mas nesse momento é importante acrescentar algo significativo para que a equipe jogue ainda melhor – comentou o comandante corintiano.