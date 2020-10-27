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futebol

Mancini evita falar sobre Jemerson: 'Quando alguém chegar, eu falo'

Técnico do Corinthians admite busca por reforços, mas despista sobre interesse do clube no zagueiro do Mônaco. Negociação para trazer o brasileiro é vista como difícil...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 15:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 15:46
O técnico Vagner Mancini despistou sobre o interesse do Corinthians no zagueiro Jemerson, do Mônaco (FRA). Questionado sobre o tema, Mancini admitiu a busca do clube por reforços, mas preferiu não comentar sobre o nome do defensor.
O Corinthians deseja ter o jogador por empréstimo até o meio do ano que vem, quando termina o contrato do defensor com os franceses. A equipe alvinegra quer o empréstimo do jogador até dia 30 de junho de 2021, quando acaba o vínculo do atleta na Europa.
Segundo apurado pelo L!, a negociação é vista como difícil nos bastidores. O alto salário do jogador e a alta do euro durante a pandemia são fatores que podem dificultar o negócio. O Mônaco também não deseja liberar Jemerson desta forma e pode dificultar a saída do zagueiro.
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Corinthians
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