Mancini evita falar sobre Jemerson: 'Quando alguém chegar, eu falo'

O técnico Vagner Mancini despistou sobre o interesse do Corinthians no zagueiro Jemerson, do Mônaco (FRA). Questionado sobre o tema, Mancini admitiu a busca do clube por reforços, mas preferiu não comentar sobre o nome do defensor.
O Corinthians deseja ter o jogador por empréstimo até o meio do ano que vem, quando termina o contrato do defensor com os franceses. A equipe alvinegra quer o empréstimo do jogador até dia 30 de junho de 2021, quando acaba o vínculo do atleta na Europa.
Segundo apurado pelo L!, a negociação é vista como difícil nos bastidores. O alto salário do jogador e a alta do euro durante a pandemia são fatores que podem dificultar o negócio. O Mônaco também não deseja liberar Jemerson desta forma e pode dificultar a saída do zagueiro.