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Mancini dobra aproveitamento e pontos conquistados do Corinthians no Brasileirão

Após vencer o Sport por 3 a 0, Mancini completou 15 jogos pelo Timão no Campeonato Brasileiro, e alcançou duas vezes mais pontos que Tiago Nunes e Coelho somados...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 08:00

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Montagem Lance! Fotos: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians
O Corinthians passou por altos e baixos na temporada. O clube viveu um começo conturbado, tendo que demitir o técnico Tiago Nunes devido aos resultados insatisfatórios. Com Dyego Coelho, o Timão se viu dentro do Z4 do Brasileirão. Agora com Vagner Mancini, a equipe reencontrou o bom futebol e luta por uma vaga na Libertadores.
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Após a vitória contra o Sport por 3 a 0, o novo comandante completou 15 jogos à frente do Alvinegro no Campeonato Brasileiro, e seu aproveitamento, principalmente em relação aos seus antecessores, é muito positivo.
Nesse período, Mancini somou nove vitórias, três empates e três derrotas, com 21 gols marcados e 15 sofridos. Isso totalizou um aproveitamento de 66,67%, rendendo ao clube 30 pontos na competição.
Essa pontuação não apenas foi suficiente para afastar qualquer possibilidade de rebaixamento, como deu esperanças ao torcedor, que sonha em ver o clube na próxima edição da Libertadores.
TIMÃO NA LIBERTA? VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOO Corinthians está em 8º, com 45 pontos, seis atrás do Grêmio, 6º colocado. Mesmo que não consiga entrar no G6, o clube paulista ainda pode entrar na Libertadores, pela possibilidade de mais duas vagas abrirem através do Brasileirão.
Em compensação, o aproveitamento somado de Tiago Nunes e Dyego Coelho no Timão foi de um time que lutaria para não cair. Somados, eles conseguiram três vitórias, seis empates e seis derrotas, com 16 gols marcados e 20 sofridos. Nessas período, ambos somaram 15 pontos, com 33,33% de aproveitamento.
O ex-treinador do Athletico-PR, que chegou com o objetivo de mudar a cultura do Corinthians, conquistou duas vitórias, três empates e três derrotas. Esses números renderam nove pontos e um aproveitamento de 37,5%.
Coelho por outro lado teve que "segurar o barco" enquanto a diretoria definia o novo treinador para o Corinthians. Ele recebeu a chance como interino, mas não correspondeu, somando apenas seis pontos, com 28,57% de aproveitamento.

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